«Известия» стали вторыми среди СМИ в рейтинге платформы «Дзен» за сентябрь

Информационная платформа «Дзен» 9 октября опубликовала данные за сентябрь по охватам СМИ на основе совместного исследования с компанией Mediascope.

По данным Mediascope, «Известия» заняли второе место в рейтинге СМИ, поднявшись за месяц на две позиции. На платформе «Дзена» «Известия» заняли четвертую строчку. Кроме того, МИЦ «Известия» сохранил первое место в рейтинге медиахолдингов.

Первое место в рейтинге СМИ заняло агентство «РИА Новости». Также в топ-5 вошли газета «Комсомольская правда», информационный портал News.ru и издание РБК.

В июне корреспондент дагестанского бюро МИЦ «Известия» Мурад Магомедов и оператор Рамазан Рашидов получили национальную премию ТЭФИ в номинации «Информационный сюжет» за материал «Захват аэропорта в Махачкале». Он был снят в октябре 2023 года, и журналисты отправились в эпицентр беспорядков в авиагавани, где толпа смогла прорваться в здание терминала.

