Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

Ученые обнаружили новый тип диабета у младенцев

Medical Xpress: исследователи обнаружили у младенцев новый тип диабета
0
EN
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Передовые технологии секвенирования ДНК и новая модель исследования стволовых клеток позволили международной команде ученых обнаружить новый тип диабета у младенцев. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Медицинская школа Эксетерского университета в сотрудничестве с Университетом Свободного университета Брюсселя (ULB) и другими партнерами установили, что мутации в гене TMEM167A являются причиной редкой формы неонатального диабета.

У некоторых младенцев диабет развивается в возрасте до шести месяцев. Более чем в 85% случаев это связано с генетической мутацией в их ДНК. Исследования показали, что у шести детей с дополнительными неврологическими расстройствами, такими как эпилепсия и микроцефалия, были обнаружены изменения в одном гене — TMEM167A.

Чтобы понять его роль, команда профессора из ULB Мириам Кноп использовала стволовые клетки, дифференцированные в бета-клетки поджелудочной железы, и технологии редактирования генов (CRISPR). Они обнаружили, что при изменении гена TMEM167A клетки, производящие инсулин, больше не могут выполнять свою функцию. Они активируют стрессовые механизмы, которые приводят к их гибели.

«Обнаружение изменений ДНК, вызывающих диабет у младенцев, дает нам уникальный способ обнаружить гены, играющие ключевую роль в выработке и секреции инсулина. В этом совместном исследовании обнаружение специфических изменений ДНК, вызывающих этот редкий тип диабета у шести детей, позволило нам прояснить функцию малоизвестного гена TMEM167A, показав, как он играет ключевую роль в секреции инсулина», — отметила доктор из Эксетерского университета Элиза де Франко.

Кноп добавила, что способность генерировать инсулин-продуцирующие клетки из стволовых позволила ученым изучить, что неисправно в бета-клетках пациентов с редкими формами диабета, а также с другими типами диабета. По ее словам, это необыкновенная модель для изучения механизмов заболеваний и тестирования методов лечения.

Это открытие показало, что ген TMEM167A необходим для нормального функционирования инсулин-продуцирующих бета-клеток, а также для нейронов. При этом для других типов клеток, как отмечается, он не столь важен. Эти результаты способствуют лучшему пониманию ключевых этапов, участвующих в производстве инсулина, и могут пролить свет на исследования других форм диабета — заболевания, которое на текущий момент затрагивает почти 589 млн человек по всему миру.

Ранее, 1 октября, портал Sohu сообщил о способности завтрака влиять на уровень сахара в крови в течение дня. Отмечалось, что утренний прием пищи играет роль «стабилизатора» и обусловлен уникальными метаболическими ритмами организма и гормональными изменениями. Согласно публикации, в сравнении с высокоуглеводным завтраком у людей, потребляющих малоуглеводный, уровень сахара более стабилен на протяжении дня.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

