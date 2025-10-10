Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали прохладную и пасмурную погоду в Москве в выходные

«Яндекс Погода»: в Москве 11 и 12 сентября ожидается до +8…+11 градусов
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В выходные, 11 и 12 октября, москвичей ожидает прохладная и преимущественно пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь, ветер будет слабым. Об этом 10 октября сообщили «Известиям» аналитики «Яндекс Погоды».

В субботу, 11 октября, в течение дня ожидается теплая и пасмурная погода, местами с кратковременными осадками. Ветер восточный и западный, с порывами до 8 м/с. Утром температура составит +10 градусов, днем поднимется до +11 градусов, вечером будет около +10 градусов, а ночью опустится до +8 градусов.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, — температура днем будет близкой к московской, около +10 градусов, а погодные условия аналогичны столичным», — уточнили синоптики.

В воскресенье, 12 октября, сохранится прохладная и дождливая погода. Ветер северо-западный и западный, с порывами до 10 м/с. Утром температура составит +7 градусов, днем будет около +8 градусов, вечером ожидается +7 градусов, а ночью — +6 градусов. В Подмосковье температурный фон ожидается на уровне московского, местами на 1–2 градуса ниже.

Очень плохая погода: опубликован прогноз на октябрь 2025 года
Как изменится погода в Москве и Санкт-Петербурге в октябре, какие регионы России засыплет снегом в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил 9 октября, что к настоящему моменту порядка 60% территории России покрыто снегом, до конца недели ситуация не поменяется. Так, на Таймыре снег уже преодолел отметку в 14–16 см, в то время как в Якутии снег достиг 13–18 см. Он добавил, что в настоящее время снег уже практически полностью покрывает Сибирский федеральный округ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026