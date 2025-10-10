Синоптики спрогнозировали прохладную и пасмурную погоду в Москве в выходные

В выходные, 11 и 12 октября, москвичей ожидает прохладная и преимущественно пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь, ветер будет слабым. Об этом 10 октября сообщили «Известиям» аналитики «Яндекс Погоды».

В субботу, 11 октября, в течение дня ожидается теплая и пасмурная погода, местами с кратковременными осадками. Ветер восточный и западный, с порывами до 8 м/с. Утром температура составит +10 градусов, днем поднимется до +11 градусов, вечером будет около +10 градусов, а ночью опустится до +8 градусов.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, — температура днем будет близкой к московской, около +10 градусов, а погодные условия аналогичны столичным», — уточнили синоптики.

В воскресенье, 12 октября, сохранится прохладная и дождливая погода. Ветер северо-западный и западный, с порывами до 10 м/с. Утром температура составит +7 градусов, днем будет около +8 градусов, вечером ожидается +7 градусов, а ночью — +6 градусов. В Подмосковье температурный фон ожидается на уровне московского, местами на 1–2 градуса ниже.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил 9 октября, что к настоящему моменту порядка 60% территории России покрыто снегом, до конца недели ситуация не поменяется. Так, на Таймыре снег уже преодолел отметку в 14–16 см, в то время как в Якутии снег достиг 13–18 см. Он добавил, что в настоящее время снег уже практически полностью покрывает Сибирский федеральный округ.

