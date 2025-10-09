Реклама
Собянин рассказал о развитии станкостроения в Москве

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
В Москве работает более 70 компаний, выпускающих станки, инструменты и роботизированные системы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Высокотехнологичный сегмент промышленности ежегодно увеличивается в объемах при финансовой и иной поддержке города, отметил мэр в своем блоге.

«Поддержка компаний, обеспечивающих развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники, — это инвестиция в будущее Москвы. Это новые рабочие места и независимость от импортных решений», — написал Собянин. Столичные предприятия активно экспортируют свою продукцию, в том числе промышленных роботов, цифровые панели управления, установки лазерной резки и другие виды оборудования самых последних поколений, отметил мэр.

В числе наиболее успешных направлений экспорта — ОАЭ, Узбекистан, Турция, Таджикистан, Китай. В КНР, по словам мэра Москвы, столичные предприятия поставляют станки для лазерной резки металла и шлифовки различных изделий.

В 2024 году выручка предприятий Москвы, занятых производством станков и роботической техники, превысила 18 млрд рублей. Это на 42,6% больше, чем годом ранее, и этот высокотехнологичный сегмент промышленности ежегодно увеличивается в объемах, подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что при поддержке правительства Москвы компании суммарно смогли привлечь свыше 500 млн рублей заемного финансирования на реализацию своих проектов. Поддержка доступна также через платформу i.moscow — производители могут получить грант на приобретение оборудования и развитие деятельности, напомнил Собянин. С 2022 года 11 компаний из сегментов станкостроения и робототехники получили гранты на общую сумму свыше 296 млн рублей.

