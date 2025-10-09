В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею

Недопуск россиян в Южную Корею носит массовый характер — на границе разворачивают как молодых девушек, так и целые семьи с детьми. Почти всем устраивают допрос на знание сеульских достопримечательностей. Об этом 9 октября «Известиям» сообщили в посольстве РФ.

«Очень много народу возвращается. Только недавно на прошлой неделе четырех человек не пропустили, и это только которые обратились»,— сказал представитель посольства.

По информации ведомства, 2 октября из пяти человек в группе пропустили только одну девушку, у остальных отобрали телефоны, они не смогли назвать достопримечательности, и их развернули.

Российская туристка хотела посетить остров Чеджу, при этом гостиница у нее уже была оплачена, но в Сеуле из-за отсутствия билетов на остров, ее не пустили, сообщили в посольстве.

Предположительно, основная причина — борьба с нежелательной миграцией, поэтому под предлогом незнания достопримечательностей не пропускают туристов, отметили в ведомстве. Также в дипмиссии добавили, что Южная Корея входит в список недружественных стран.

Ранее в этот день эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов заявил, что проблемы со въездом в Южную Корею для россиян связаны с неисполнением базовых требований властей этой страны. По его словам, у некоторых туристов не было забронированных обратных билетов или отелей, а другие не могли четко объяснить цель визита или маршрут путешествия.

7 октября стало известно, что жительницу Санкт-Петербурга Ульяну держали в комнате для депортации в Южной Корее после того, как она не смогла назвать достопримечательности страны на корейском языке. Как указала девушка, корейские пограничники часто выводили россиян из очереди для дополнительного интервью. На нем, по ее словам, задавались вопросы, на которые «любой человек вряд ли бы ответил».

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