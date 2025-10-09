Волонтеры Таганского района еженедельно отправляют помощь бойцам СВО

С 2022 года таганрогские волонтеры активно поддерживают российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также жителей приграничных и новых территорий. Об этом 9 октября сообщил новостной портал mos.ru.

Уточняется, что за это время добровольцы отправили на фронт свыше 1 тыс. кв. м маскировочных сетей, 15 тыс. окопных свечей, а также значительное количество техники, медикаментов и других жизненно важных предметов. Особое внимание было уделено обеспечению бойцов сухими душами — их было доставлено уже более 10 тыс.

В пострадавшие регионы направляются средства гигиены, лекарства и продукты питания. Общий объем гуманитарной помощи, отправленной в зону СВО, превысил 40 партий и составил более 30 т. Глава корпуса Надежда Сальникова подчеркнула, что среди наиболее востребованных у бойцов вещей — теплая одежда, медикаменты и гигиенические наборы.

«Мы еженедельно собираем небольшие посылки и отправляем в зону спецоперации самое востребованное: сухие души, медикаменты, средства гигиены. В следующую отправку также войдут медикаменты и маскировочные сети», — добавила она.

mos.ru 6 октября сообщил, что с 27 сентября по 5 октября осенний сезон волонтерского проекта «Время добра» объединил свыше 3 тыс. москвичей. Уточнялось, что волонтеры изготовляли антитепловизионные одеяла для бойцов СВО, незатухающие спички, которые горят до 10–15 минут при сильном ветре, и создавали компактный и эффективный сухой душ, необходимый при ограничении доступа к обычной воде.

