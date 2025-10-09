Материалы дела экс-замглавы Минобороны Попова направили в Главную военную прокуратуру

Материалы уголовного дела против обвиняемого в коррупции экс-заместителя главы Министерства обороны РФ генерала Павла Попова были отосланы в Главную военную прокуратуру. Об этом 9 октября сообщил представитель правоохранительных органов.

«Материалы дела <...> генерала Попова были направлены в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — заявил он ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в случае принятия надзорным ведомством положительного решения будет определена подсудность рассмотрения дела экс-замглавы Минобороны.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко 20 августа сообщила, что расследование в отношении Попова завершено. По ее словам, он обвиняется в соответствии со статьями ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, а именно «Получение взятки», «Мошенничество», «Незаконное хранение оружия», «Служебный подлог» и «Превышение должностных полномочий».

