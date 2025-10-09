«Газпром» и Казахстан подписали документ о реализации проекта нового газопровода

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе российской энергетической компании.

«Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, было подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует обязанности и права сторон по поводу сотрудничества в области переработки газа Карачаганакского месторождения. Сообщается, что это будет происходить на мощностях улучшенного Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 25 сентября сообщил, что запуск проекта «Сахалин-3» состоится в 2028 году. Он также добавил, что «Газпром» намерен направить часть газового конденсата проекта на глубокую переработку.

