Медведев заявил о напряженности оппонентов на фоне своего визита в КНДР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) на 80-летие Трудовой партии страны и оценил реакцию оппонентов словами «враги напрягаются».
«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал он в мессенджере MAX.
Президент России Владимир Путин 3 сентября в ходе встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном подчеркнул особый доверительный и дружеский, союзнический характер отношений Москвы и Пхеньяна. Президент КНДР, в свою очередь, обратил внимание, что отношения двух стран развиваются во всех аспектах.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ