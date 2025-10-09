Романов согласился на условия контракта с хоккейным клубом «Сент-Луис Блюз»
Российский вратарь Георгий Романов согласился на условия двустороннего контракта с хоккейным клубом (ХК) «Сент-Луис Блюз». Об этом 8 октября заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер команды Даг Армстронг на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Романов будет выступать за филиал «Блюз» в АХЛ (Американской хоккейной лиге. — Ред.), «Спрингфилд Тандербердс», — говорится в материале.
Романов сыграл в 50 матчах регулярного сезона АХЛ, при этом статистика такова: около 90% отраженных бросков, а коэффициент надежности — более трех.
