Масштабные проверки ждут 51 авиакомпанию из-за роста происшествий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Авиавласти проведут проверки в отношении 51 региональной авиакомпании с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го. Они инициированы проектом поручения правительства в адрес Ространснадзора (есть у «Известий»).

Взлетный час: в РФ хотят усилить подготовку пилотов легких самолетов
Система госэкзаменов для летчиков может быть выстроена по аналогии со сдачей на водительские права

«Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля», — следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Он приводит статистику авиакатастроф: количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го возросло вдвое (с 8 до 17), а число погибших — более чем в три раза (с 12 до 37). В письме отмечается, что с начала 2025-го года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибло 53 человека.

«Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями», — говорится в пояснительной записке к проекту поручения правительства.

В приложении к проекту поручения приведен список из 51 авиакомпании для оценки. Среди них — «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аварийный прижим: масштабные проверки ждут 51 авиакомпанию из-за роста происшествий

