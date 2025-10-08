В Т-Банке рассказали о проекте подтверждения возраста покупателей по биометрии

Т-Банк и Центр биометрических технологий приступили к реализации совместного проекта по обеспечению онлайн-доставки товаров с ограничением по возрасту. Подтверждать свое совершеннолетие покупатели смогут через единую биометрическую систему.

Впервые об этом проекте сообщил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий в кулуарах Восточного экономического форума.

«Этот сервис — экспериментальный. Потому что только недавно появилось технологическое окно возможностей что-то проверить», — пояснил заместитель председателя правления «Т-Технологий» Вячеслав Цыганов.

Он отметил, что пока проект касается только доставки напитков-энергетиков, но уже в конце текущего — начале следующего года будет полная проверка безопасности процесса идентификации на базе единой биометрической системы.

«Потом уже будет приниматься решение, масштабировать это на какие-то другие сервисы или нет, и как масштабировать», — дополнил Цыганов.

Т-Банк стал первым коммерческим институтом, подключившимся к эксперименту. Как указали в банке, возможно, что в дальнейшем эксперимент распространится на доставку российских вин.

8 октября на федеральной территории «Сириус» стартовал форум инновационных финансовых технологий. В ходе дискуссий обсуждаются такие темы, как биометрия, искусственный интеллект, цифровые финансовые активы, криптовалюты, экспериментальные правовые режимы.

На сессии «Lifestyle-биометрические сервисы» участники обсудили текущие тренды, вызовы и возможности, связанные с использованием облачных решений в финансовом секторе.

«Мы все понимаем, что биометрия становится неотъемлемой частью наших каждодневных действий, и финансовые сервисы здесь не исключение», — заявил в ходе сессии Вячеслав Цыганов, отметив, что Т-Банк имеет самый большой набор биометрических сервисов, преставленных на выставке в рамках форума.

Стенд Т-Банка осмотрела председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Завершением программы станет сессия, посвященная цифровой финансовой фантастике.