Подросток на багги сбил четырехлетнего ребенка под Люберцами

Подросток за рулем багги сбил четырехлетнего ребенка в подмосковном поселке Красково. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила в среду, 8 октября.

ДТП произошло на улице Карла Маркса около одного из домов.

«По предварительной информации, 17-летний подросток, находясь за рулем багги, не имеющий права на управление транспортным средством (ТС), совершил наезд на несовершеннолетнего, который вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Четырехлетнего пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

7 октября в Ижевске четыре человека погибли при столкновении трех машин с рейсовым автобусом, следующим по направлению Пермь – Казань, передает RT. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 360.ru.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ