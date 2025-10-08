Реклама
Сюжет:

Российская биржа открыла доступ к фондовым рынкам стран БРИКС. Почему это важно

Еще одна российская биржа запустила торги на срочном рынке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
СПБ Биржа вернулась на срочный рынок. Площадка запустила торги расчетными фьючерсными контрактами и открыла доступ к фондовым рынкам некоторых стран БРИКС — Бразилии, Индии и Китая, а также Саудовской Аравии. Также у трейдеров появилась возможность торговать фьючерсами на индекс биткоина. Почему это важно — разбирались «Известия».

Почему биржа стала вновь торговать фьючерсами

• СПБ Биржа собиралась вновь выйти на срочный рынок с 2023 года, когда площадка попала под американские санкции и потеряла рынок иностранных ценных бумаг — купленные инвесторами зарубежные бумаги оказались заморожены. При этом изначально именно торги срочными инструментами биржа развивала с момента основания в 1990-х. Однако затем произошла переориентация на торги акциями зарубежных компаний.

• 7 октября питерская биржа запустила срочную секцию «СПБ Фьюче». Первыми инструментами стали фьючерсы на акции фондов, которые следуют за индексами Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии. Также на СПБ Бирже теперь доступны фьючерсы на индекс биткоина.

• Торги проводятся ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. Комиссии за сделки не будут взимать до 30 ноября.

Что такое фьючерсы и в чем их особенность на СПБ Бирже

Фьючерсный контракт — это договор о том, что в будущем две стороны совершат сделку купли-продажи ценных бумаг. В нем фиксируются сроки и цена акций. Большинство таких сделок представляет собой биржевую спекуляцию, основанную на прогнозах изменения цен. Если стоимость изменится, одна из сторон заработает, а вторая потеряет деньги.

• При этом сумма списывается со счета или поступает на него дважды в день — когда биржа останавливает торги и фиксирует на этот момент цену акции. Разница между ценой актива по контракту и ценой, зафиксированной биржей на момент остановки торгов, называется вариационной маржой.

Фьючерсы на СПБ Бирже отличаются от любых других существующих на российском рынке: вариационная маржа фиксируется только по закрытым позициям (когда действие фьючерского контракта прекратилось), а не ежедневно. Такая модель актуальна для хеджеров и арбитражников, они смогут удерживать позиции без довнесения денег при колебаниях рынка.

Зачем нужны фьючерсные контракты

• Фьючерсные контракты нередко заключают не только с целью спекуляции, но и для хеджирования. Во втором случае с помощью фьючерсов страхуют вложения в акции, валюту или сырье от отрицательных колебаний. Например, если у инвестора в портфеле есть акции и он ожидает их роста, то можно увеличить позицию за счет покупки фьючерса. В то же время если прогнозируется снижение стоимости ценных бумаг, то участник торгов может зафиксировать прибыль, открыв короткую позицию по фьючерсу, не продавая акции.

• Однако эксперты предупреждают, что фьючерсы являются рискованными инструментами. Прежде всего они интересны спекулянтам, которые в свое время торговали на международных биржах, а потом лишились такой возможности. То есть фьючерсы дают хорошие возможности, однако стоит внимательно просчитывать риски.

Что планируется дальше

СПБ Биржа намерена расширять линейку расчетных фьючерсов, например, на акции компаний из дружественных юрисдикций. Также планируется начать торги расчетным фьючерсом на индекс криптовалюты Ethereum. Увеличится и список фьючерсов на российские ценные бумаги. Кроме того, появятся бессрочные фьючерсные контракты — без даты исполнения.

Какое вляние на рынок окажут новые инструменты

• СПБ Бирже придется конкурировать с Московской биржей — по итогам сентября общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи составил 14,1 трлн рублей. Сделки с фьючерсами и опционами на площадке заключали более 200 тыс. клиентов, что является максимальным значением за всю историю срочного рынка.

• Инвесторы позитивно отреагировали на старт торговли фьючерсами на СПБ Бирже. Ее акции, торгующиеся на Московской бирже, подскочили почти на 13% — практически до 230 рублей.

• По мнению экспертов, запуск новых инструментов скажется не на экономике страны, а на «экономике бирж», поскольку именно торговые площадки зарабывают на комиссии во время торгов.

• Тем не менее для рынка это позитивный момент. Специалисты напоминают, что до 2022 года российские инвесторы могли торговать на международных площадках через российских или международных брокеров или банки. Однако потом такой возможности большинство лишилось. Теперь Санкт-Петербургская и Московская биржи стали предлагать большое количество инструментов на разные зарубежные активы. Сегодня же у россиян есть возможность, находясь в стране, за рубли продать или купить иностранные ценные бумаги через такие производные инструменты.

При подготовке материала «Известия» беседовали и учитывали мнение:

  • инвестиционного банкира Евгения Когана
