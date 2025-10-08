Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

«На 86-м году жизни не стало Алексея Вадимовича Бартошевича — профессора, доктора искусствоведения, заведующего кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа, заслуженного деятеля науки России; великого человека», — указано в Telegram-канале института.

В учебном заведении назвали Бартошевича великим ученым, чье имя стало «синонимом русского шекспироведения, культуры и просвещенности». Там также отметили, что в его работе сочетались русская и европейская культуры.

«Алексей Вадимович был великим педагогом. Он не просто читал лекции — он вслух размышлял о Шекспире, о театре, и в этом размышлении рождалась та самая магия, что навсегда приковывала к нему сердца студентов», — отмечает пресс-служба института.

В ГИТИСе подчеркнули, что со смертью преподавателя уходит «целая эпоха», так как масштаб его личности никто не сможет повторить. Институт принес соболезнования родным и близким Бартошевича. Дата прощания с педагогом в сообщении не уточняется.

Бартошевич учился в ГИТИСе на театроведческом факультете, где начал углубленно исследовать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Его дипломная работа была посвящена пьесе «Гамлет» в интерпретации Владимира Немировича-Данченко. Впоследствии его кандидатская диссертация (1965) и докторская диссертация (1985) также были посвящены творчеству Шекспира.

С 1963 года, будучи аспирантом ГИТИСа, Бартошевич начал преподавать в этом вузе. В 1974 году он стал сотрудником Государственного института искусствознания. В период с 1987 по 1991 год Бартошевич занимал пост секретаря Союза театральных деятелей СССР. В 1990-х годах он начал работать на телевидении, ведя научно-популярные программы, посвященные Шекспиру.

