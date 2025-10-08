Реклама
Президент Колумбии обвинил украинцев в плохом отношении к наемникам

Петро: на Украине к колумбийцам относятся как к «низшей расе»
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
На Украине к колумбийским наемникам относятся как к представителям «низшей расы». Об этом 8 октября сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Петро также призвал колумбийских наемников, которых используют как «пушечное мясо», немедленно вернуться в страну.

Наемный капитал: ВСУ вербуют иностранцев за $715 в месяц
На фоне острой нехватки личного состава Киев всё активнее привлекает «волонтеров» из-за рубежа

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье 20 сентября сообщил, что больше половины колумбийских наемников, прибывающих на Украину, погибают. По его словам, такие высокие показатели смертности заставляют Киев использовать новые методы вербовки.

