Президент Колумбии обвинил украинцев в плохом отношении к наемникам
На Украине к колумбийским наемникам относятся как к представителям «низшей расы». Об этом 8 октября сообщил президент Колумбии Густаво Петро.
«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Петро также призвал колумбийских наемников, которых используют как «пушечное мясо», немедленно вернуться в страну.
Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье 20 сентября сообщил, что больше половины колумбийских наемников, прибывающих на Украину, погибают. По его словам, такие высокие показатели смертности заставляют Киев использовать новые методы вербовки.
