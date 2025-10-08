Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Запад специально делает всё, чтобы переговоров США и Ирана не было, и чтобы Тегеран не возобновил нормальное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 8 октября сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Запад специально делает всё, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы) и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества», — заявил Лавров. Текст его интервью приводит официальный сайт МИД.

Министр также отметил готовность Ирана к переговорам и подчеркнул, что Запад как будто намеренно пытается спровоцировать конфликт. Кроме того, он добавил, что возобновление западными странами санкций против Ирана является грубейшим злоупотреблением.

«Наказали страну, которая ничего не нарушала и всё выполняла, пока Запад не отошел от «сделки», — заключил Лавров.

Ранее, 19 сентября, Совбез ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана.

До этого, 16 сентября, в Минэнергетики США заявили, что ядерная программа Ирана, в том числе все мощности по обогащению урана, должна полностью быть закрыта. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна должна сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать свои обязательства по гарантиям безопасности.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Иран не может обладать собственным ядерным оружием. Он добавил, что с самого начала своего президентского срока выступает за приостановку ядерной программы Ирана. В тот же день в Иране заявили об отсутствии планов получить ядерное оружие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США в настоящий момент не принесут Ирану пользу и Тегеран не намерен поддаваться внешнему давлению в вопросе права на обогащение урана.

