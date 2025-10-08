Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков
Сюжет:

Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Лавров: Запад делает всё, чтобы переговоров США и Ирана не было
0
EN
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запад специально делает всё, чтобы переговоров США и Ирана не было, и чтобы Тегеран не возобновил нормальное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 8 октября сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Запад специально делает всё, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы) и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества», — заявил Лавров. Текст его интервью приводит официальный сайт МИД.

Министр также отметил готовность Ирана к переговорам и подчеркнул, что Запад как будто намеренно пытается спровоцировать конфликт. Кроме того, он добавил, что возобновление западными странами санкций против Ирана является грубейшим злоупотреблением.

«Наказали страну, которая ничего не нарушала и всё выполняла, пока Запад не отошел от «сделки», — заключил Лавров.

Молчание и гнет: США отказываются от диалога с Ираном
В условиях перспективы возвращения санкций Иран планирует выход из ДНЯО

Ранее, 19 сентября, Совбез ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана.

До этого, 16 сентября, в Минэнергетики США заявили, что ядерная программа Ирана, в том числе все мощности по обогащению урана, должна полностью быть закрыта. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна должна сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать свои обязательства по гарантиям безопасности.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Иран не может обладать собственным ядерным оружием. Он добавил, что с самого начала своего президентского срока выступает за приостановку ядерной программы Ирана. В тот же день в Иране заявили об отсутствии планов получить ядерное оружие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США в настоящий момент не принесут Ирану пользу и Тегеран не намерен поддаваться внешнему давлению в вопросе права на обогащение урана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026