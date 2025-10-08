Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о неудачных поисках Свечникова

Поиски пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова не увенчались успехом. Об этом 8 октября сообщил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

«С большим сожалением вынуждены констатировать, что поиски российского пловца <…> Свечникова не увенчались успехом», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Иванов также добавил, что российская сторона продолжает оказывать поддержку семье пропавшего. Также оставаясь в постоянном контакте с местными властями по данному вопросу.

24 сентября мать Свечникова заявила, что организаторы заплыва скрывают подробности, касающиеся исчезновения ее сына. Она отметила, что записей с заплыва нет, хотя съемка велась, было много корреспондентов. До этого, 20 сентября, мать пловца сообщила, что поиски Свечникова расширились до Мраморного моря. По ее словам, к поискам также подключился Красный Крест. До этого супруга Свечникова обвинила в его пропаже организаторов заплыва, в котором участвовал россиянин.

Свечников пропал 24 августа. Профессиональный пловец не доплыл до финиша через Босфор в Стамбуле. Отплыв 500–600 м, спортсмен пропал из виду. Заслуженный мастер спорта, рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов предположил, что мужчину могло унести течением.

