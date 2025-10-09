В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

ВТБ и Т-банк запускают пилотный проект в рамках открытого банкинга для розничных клиентов. Пользователи с активными аккаунтами в обоих банках смогут видеть свой баланс по депозитам и накопительным счетам в одном приложении. Об этом стало известно в рамках «Финополис-2025».

Технология Open API (открытых программных интерфейсов) позволяет с согласия пользователей интегрировать продукты и сервисы от разных финансовых поставщиков в едином интерфейсе. Они смогут получать информацию о своих дебетовых счетах и картах, просматривать историю операций в одном приложении. Аналогичный проект ВТБ тестирует с Альфа-банком.

«Функционал открытого банкинга позволяет сделать банковское приложение единым кошельком для просмотра всех активных счетов и управления ими. По нашим опросам, 78% россиян хотели бы управлять всеми банковскими счетами в одном приложении. Мы создаем для них сквозной сервис, включая передовые инструменты аналитики расходов и доходов», — отметил старший вице-президент руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В будущем планируется расширять функционал открытого банкинга, добавляя операции со всеми счетами и продуктами из одного приложения.

«В построении инфраструктуры для проектов открытого банкинга мы использовали более усовершенствованное шифрование данных пользователей при помощи специального шлюза с поддержкой ГОСТ-шифрования. Он использует сертифицированные российские алгоритмы шифрования, которые предназначены для обеспечения информационной безопасности при взаимодействии ИТ-инфраструктур различных организаций. Все это необходимо для абсолютной защиты данных пользователей при обмене информацией», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках концепции Open API, которую Банк России опубликовал в 2022 году, финансовые организации в обязательном порядке должны обмениваться данными о продуктах и сведениях о счетах клиента. На первом этапе новый стандарт должны внедрить крупнейшие банки, страховые компании и брокеры. Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе планируется с 2026 года.

