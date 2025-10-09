Россияне могут оценить стоимость недвижимости на основе данных реальных сделок

Цифровая платформа «Циан» добавила в свою систему оценки недвижимости данные Росреестра о финальной цене продажи объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг, 9 октября.

За счет этого оценка объектов в среднем снизилась на 6,5 % и стала более приближенной к рыночным условиям.

В расчетах наравне с данными Росреестра учитываются еще 30 факторов, влияющих на цену недвижимости. В их числе — характеристики домов, местоположение и инфраструктура.

Новая система оценки действует для всех объектов недвижимости на территории России. Воспользоваться сервисом можно на «Циане» в карточках объявлений или в аналитическом сервисе «Мой дом».

«Сервис «Мой дом» уже сегодня может заменить пользователю профессионального аналитика недвижимости. Благодаря получению официальных данных Росреестра, мы можем предоставлять наиболее объективные данные, а значит, любой пользователь сможет более точно спрогнозировать стоимость любого объекта, а также в режиме реального времени отслеживать динамику стоимости своей недвижимости — как ее цену для продажи, так и арендный потенциал», — прокомментировал руководитель сервиса Дмитрий Лемешевский.

«Мой дом» был запущен в 2024 году; на сегодняшний день его аудитория превысила 1,7 млн пользователей. На платформе имеется ряд встроенных сервисов: «Как заработать на квартире» (позволяет оценить перспективы дохода от продажи или сдачи объекта в долгосрочную и посуточную аренду) и «Мечтайте по-новому» (с его помощью можно рассчитать возможность улучшить жилищные условия с ипотекой или без, используя указанный объект недвижимости как стартовый капитал).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ