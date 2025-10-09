Юрист оспорил идею о платежах безработных за полисы ОМС
Идея об обязательных платежах в Фонд обязательного медицинского страхования со стороны трудоспособных, но не работающих граждан неприемлема с точки зрения Налогового кодекса РФ, заявил «Известиям» юрист Ярослав Клейменов.
«Это прямо противоречит нормам Налогового кодекса РФ (ст. 3), которые предписывают учитывать фактическую способность гражданина к уплате налога и не допускают дискриминационного характера, исходя из социальных критериев», — заметил собеседник «Известий».
Он сказал, что взимание страховых взносов с неработающих граждан — это, по сути, налог при отсутствии объекта налогообложения.
«Взыскание платежей с людей, у которых нет финансовых средств, вызовет череду банкротств», — считает Ярослав Клейменов.
Подробнее об идее спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать нетрудоустроенных работоспособных граждан платить за обязательное медицинское страхование читайте в материале «Известий»:
