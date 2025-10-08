Золотовалютные резервы РФ выросли до рекордных $713 млрд. Разбор

К 1 октября объем международных резервов России вырос на $23,8 млрд, достигнув отметки в $713,3 млрд. С начала текущего года их общий прирост превысил $104 млрд. При этом к концу 2025 года золото может подорожать примерно на 10%. С чем связано увеличение золотовалютных резервов –– в материале «Известий».

Увеличение стабильности

• Золотовалютные резервы, в составе которых увеличивается доля монетарного золота, позволяют Центробанку поддерживать устойчивость рубля и регулировать курс национальной валюты при колебаниях мировых рынков. Чем выше объем золотых активов, тем надежнее финансовая подушка, защищающая экономику от шоков — будь то резкие изменения цен на нефть, валютные колебания или новые санкционные ограничения. Золото также используется как инструмент диверсификации резервов, снижая зависимость от доллара и евро, активы в которых частично остаются недоступными из-за ограничений.

• Рост золотого запаса укрепляет доверие международных партнеров и инвесторов к платежеспособности государства, так как этот металл исторически воспринимается как эталон ценности, не подверженный обесцениванию. Наличие значительных объемов золота дает возможность России проводить внешнюю торговлю, обходя долларовые расчеты, а в некоторых случаях использовать металл как средство взаимных расчетов с дружественными странами.

• Кроме того, накопление золота способствует укреплению суверенной денежно-кредитной политики. Центробанк получает возможность формировать резервы, не зависящие от иностранных институтов, что особенно важно при ограниченном доступе к мировым финансовым рынкам. В совокупности эти факторы делают экономику более устойчивой к внешним шокам, повышают способность государства выдерживать длительное санкционное давление и сохранять макроэкономическую стабильность даже при неблагоприятных условиях на международной арене.

Санкционная борьба

• После введения западных санкций в 2022 году Центробанк утратил возможность свободно распоряжаться значительной частью своих активов. При этом под ограничениями не оказались золотые запасы и средства, размещенные в китайских юанях. Изменения в объемах резервов теперь формируются в основном за счет переоценки валютных активов относительно доллара, применения бюджетного правила и операций, связанных с Фондом национального благосостояния.

• Вследствие санкционного давления Россия потеряла доступ почти к половине своих резервов — порядка $300 млрд. В Кремле заявили, что действия западных стран представляют собой не просто попытку присвоить российские средства, а откровенный акт хищения.

• В ответ на блокировку активов за рубежом внутри страны были введены специальные счета типа С. На них зачисляются выплаты по ценным бумагам российских компаний, принадлежащие иностранным инвесторам. Однако вывести средства с таких счетов можно лишь после получения разрешения от правительственной комиссии.

• По данным исследования, проведенного компанией Invesco среди представителей суверенных фондов и центробанков, многие страны начали возвращать свои золотые резервы из-за санкций, наложенных западными государствами на Россию. Это связано с тем, что блокировка российских активов стала тревожным сигналом для мировой финансовой системы и заставила задуматься о безопасности размещения национальных запасов за рубежом. Большая часть опрошенных финансовых институтов признала, что произошедшее подорвало доверие к западным хранилищам и международным расчетным механизмам. Более половины респондентов — около 58% — указали, что после этих событий золото стало восприниматься как более надежный и привлекательный инструмент сохранения стоимости.

Изменение стоимости

• К концу 2025 года золото способно прибавить в стоимости около 10%. На 7 октября унция стоила приблизительно $3957, а фьючерсы на драгметалл впервые в истории поднялись выше отметки в $4000. Повышение интереса к этому активу связывают с нарастанием международной напряженности и временной остановкой работы американского правительства, вызванной невозможностью конгресса утвердить бюджет на новый финансовый год. При сохранении текущих тенденций цена может подойти к уровню $4300 за унцию к декабрю 2025-го.

• Резкие колебания на рынке делают долгосрочный прогноз затруднительным. Однако в среднесрочной перспективе золото может подорожать до $4500, однако не исключено и движение вниз — вплоть до $3500, поскольку текущие котировки превышают фундаментальные значения. Спотовая цена отражает стоимость металла в реальном времени, тогда как фьючерс представляет собой договор на будущую покупку или продажу по заранее установленной цене. Иными словами, он отражает ожидания игроков рынка относительно динамики цен в дальнейшем.

• Рост интереса к золоту эксперты объясняют чередой политических и экономических потрясений. Шатдаун США стал лишь одним из факторов, подталкивающим котировки вверх. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, возможно, снизив ставку до диапазона 3,75–4,00%. На фоне подобных ожиданий инвесторы традиционно стремятся перевести средства в более надежные активы, и золото вновь становится тихой гаванью для капитала. Дополнительную поддержку ценам придает рост покупок со стороны центробанков и увеличение доли металла в резервах различных стран.

• Что касается вложений в 2025 году, в экспертном сообществе советуют рассматривать золото как инструмент защиты от инфляции и способ сохранения средств, а не как источник быстрой прибыли. Несмотря на значительный рост котировок, актив может быть подвержен коррекции до уровня $3600. Более сбалансированным вариантом называются облигации надежных российских эмитентов, которые способны обеспечить доходность свыше 20% годовых. Инвестиции в драгоценные металлы оправданны на длительном горизонте, тогда как краткосрочные покупки несут повышенные риски и могут уступать по доходности безрисковым инструментам вроде депозитов и государственных бумаг.

