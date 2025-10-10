Ученые доказали возможность нормализовать уровень сахара в крови без потери веса

Анализ исследования ученых из Университетской больницы Тюбингена, Института Хельмгольца в Мюнхене и Немецкого центра по исследованию диабета (DZD) показал, что у пациентов, которые приводят уровень сахара в крови в норму с помощью здорового образа жизни, но не теряют в весе или даже набирают его, снижается риск развития диабета второго типа на 71%. Об этом сообщает журнал Science Daily.

Миллионы людей по всему миру живут с предиабетом. По оценкам, один из 10 взрослых страдает от этого состояния, однако реальная цифра значительно выше, учитывая количество необнаруженных случаев. Предиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но не соответствует критериям для диагностики диабета. Оно часто остается незамеченным в течение длительного времени, поскольку на начальной стадии у людей нет симптомов.

Клетки организма становятся более устойчивыми к инсулину, вырабатываемому самим организмом. В результате из крови в клетки тела переходит меньшее количество сахара, и и его уровень в крови повышается. Если не лечить, существует высокий риск развития диабета второго типа — заболевания, которое затрагивает более 460 млн человек по всему миру. Это может привести к таким серьезным осложнениям, как сердечно-сосудистые заболевания или рак.

Рекомендованные на текущий момент стратегии профилактики диабета второго типа у людей с предиабетом в первую очередь направлены на снижение веса с помощью здорового питания и увеличения физической активности. Эта стратегия может быть расширена на основе новых результатов анализа.

Долгосрочное исследование кафедры диабетологии, эндокринологии и нефрологии Университетской больницы Тюбингена показало, что из более чем 1,1 тыс. участников 234 не потеряли вес или даже набрали его в течение года, несмотря на изменения в образе жизни. Тем не менее 22% из них нормализовали уровень сахара в крови. Развитие диабета второго типа наблюдалось в течение еще девяти лет. Без потери массы тела риск развития диабета у этой группы был снижен до 71%. Это почти идентично показателю у людей, которым удалось снизить риск развития заболевания благодаря снижению веса (73%).

Особое внимание в анализе было уделено распределению жира в организме. Исследователи изучили связь между висцеральным жиром (внутренним жировым слоем, окружающим органы) и подкожным жиром. Висцеральный выделяет молекулы сигналов, которые способствуют воспалению и нарушают гормональный баланс, что приводит к инсулинорезистентности и напрямую связано с диабетом второго типа. У участников, у которых уровень сахара в крови нормализовались без потери веса, оказалось меньше висцерального жира по результатам изменений в образе жизни по сравнению с теми, чей показатель остался в пределах предиабета.

«Восстановление нормального уровня сахара в крови натощак — важнейшая цель профилактики диабета второго типа, а не просто цифра на весах. Физические упражнения и сбалансированное питание положительно влияют на уровень сахара в крови, независимо от того, снижается ли вес. Снижение веса по-прежнему полезно, но наши данные свидетельствуют о том, что оно не является обязательным для защиты от диабета», — отметил руководитель исследования и директор Института исследований диабета и метаболических заболеваний (IDM) Мюнхенского университета имени Гельмгольца при Тюбингенском университете, профессор, доктор Андреас Биркенфельд.

Профессор, доктор Райнер Юмпертц-фон Шварценберг, также принявший участие в исследовании, в свою очередь, отметил, что в будущем рекомендации по профилактике и лечению диабета второго типа должны учитывать не только вес, но, прежде всего, контроль уровня глюкозы с крови и особенности распределения жира.

Результаты исследования подчеркивают важность включения ориентировочных значений уровня сахара в крови в практические рекомендации наряду с целями по снижению веса. Ремиссия предиабета — это наиболее эффективный способ предотвращения будущего диабета второго типа, и анализ предполагает, что это частично не зависит от потери веса. При этом достаточная физическая активность и сбалансированное питание остаются основными средствами, чтобы привести уровень сахара в крови в норму.

