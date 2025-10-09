Продажи новых крупнотоннажных грузовиков упали на 57% в России

По итогам января – сентября текущего года в России было реализовано 32,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV — полной массой более 16 т), что на 57,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 9 октября.

Рынок новых тяжелых грузовиков стабильно пошел вниз еще с ноября прошлого года, а к маю достиг минимального значения (2,7 тыс. ед.). Впоследствии он чуть отыграл падение, но продолжает балансировать третий месяц подряд на уровне 3,5–3,6 тыс. единиц, отметил директор агентства Сергей Целиков. Одна из причин этого связана со структурой продаж по годам выпуска.

«По итогам 9 месяцев 68% в объеме реализации пришлось на технику 2023–2024 годов выпуска. Это результат огромных стоков, с которыми рынок вошел в нынешний год. При этом импорт HCV сейчас минимальный за всю последнюю историю. Самая мрачная ситуация в продажах наблюдается в сегментах тягачей и самосвалов, которые «просели» на 64–71%», — указал эксперт.

Аналогичная картина наблюдается и в марочном разрезе, где китайская техника столкнулась с действиями регулятора: реализация техники компании Shacman снизилась на 70%, а у Sitrak и FAW — на 68% у каждой, отметили в «Автостате».

Лидером рынка новых HCV за отчетный период является «КамАЗ», доля которого составила 30% (9,9 тыс. ед.; –17%). При этом год назад она была почти вдвое меньше (15,4%). Вторую и третью позиции занимают Sitrak и Shacman, которые год назад были выше «КамАЗа». Им пока удается сохранять рыночную долю на уровне более 10%.

Самой популярной моделью сегмента остается седельный тягач Sitrak C7H, объем реализации которого по итогам 9 месяцев нынешнего года составил 5 тыс. единиц (более 15% от всех продаж тяжелых грузовиков). За ним идут три модели «КамАЗа», результаты каждой из которых не дотягивают до 3 тыс. штук.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме была представлена новая версия популярного малотоннажника повышенной проходимости «Соболь NN 4×4». Автомобиль оснащен битопливным двигателем, который может работать на бензине или компримированном природном газе.

Также на выставке КамАЗ впервые продемонстрировал туристический автобус КамАЗ-52229, модель относится к новому поколению А5 и работает на компримированном природном газе (КПГ). В салоне предусмотрены 47 сидячих мест, кухонный блок с холодильником и туалет.

