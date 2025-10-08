Расходы граждан США на Хеллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на празднование Хеллоуина в этом году достигнут рекордных показателей и составят $13,1 млрд. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Отмечается, что эти показатели превышают зафиксированные в 2023 и 2024 годах значения. Тогда американцы потратили $12,2 млрд и $11,6 млрд соответственно.

По данным опроса, 79% респондентов ожидают повышения цен на товары из-за торговых пошлин. При этом 73% планируют участвовать в праздновании Хеллоуина, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно результатам исследования, во время праздника 66% граждан занимаются раздачей конфет, 51% — переодеванием в костюмы и украшением дома или двора (51%). Кроме того, по сравнению с показателями прошлого года увеличилось число людей, планирующих вырезать тыкву (46%), устроить или посетить вечеринку (32%), посетить дом с привидениями (24%) или одеть своих питомцев (23%).

Средняя сумма, которую американцы планируют потратить на Хеллоуин, составляет $114,45, это также является рекордным показателем. Значительная доля расходов уйдет на покупку традиционных костюмов — около $2 млрд.

По данным опроса, одними из самых популярных костюмов являются ведьмы (5,6 млн человек), вампиры (2,7 млн) и пираты (1,6 млн). Около 1,6 млн человек планируют переодеться в Бэтменов или кошек. Уточняется, что в исследовании приняли участие более 8 тыс. граждан США.

В октябре прошлого года в чилийской столице Сантьяго прошла акция «Прогулки зомби» с сотнями участников. Толпы людей в костюмах зомби и прочих страшных персонажей разгуливали по улицам города. Сама акция зародилась в Калифорнии в 2001 году и распространилась на крупные города по всему миру, включая Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Боготу, Сингапур, Сан-Паулу и Франкфурт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ