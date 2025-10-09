Реклама
Депутат оценил последствия энергокризиса в Приднестровье

Сафонов: Молдавия хочет подчинить себе Приднестровье путем подрыва экономики непризнанной республики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Молдавия хочет подчинить себе Приднестровье путем подрыва экономики непризнанной республики. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Молдавские власти после победы на парламентских выборах, которые прошли 28 сентября, чувствуют себя более раскованно, ведут более жесткую политику. Вполне возможно, что они вместе с Евросоюзом хотят погрузить Приднестровье в кризис, аналогичный тому, который произошел в январе-феврале. Хочется надеяться, что здравый смысл все-таки восторжествует, но держим порох сухим, готовимся и к самым тяжелым вариантам развития событий», — объяснил он.

Ранее, 2 октября, приднестровский вице-премьер Сергей Оболоник объявил, что до середины месяца в республике вводится режим экономии газа. В приоритетном порядке будет производство электроэнергии для населения, на бытовые и гуманитарные нужды. По истечении этого периода все потребители и нужды будут обеспечиваться газом в нормальном режиме, сообщал он.

6 августа Верховный совет Приднестровья утвердил продление режима чрезвычайного положения в экономике до конца августа. Тогда в пресс-службе парламента ПМР отметили, что в регионе продолжает ухудшаться кризис в сфере экономики, а также сохраняется проблема обеспечения топливом.

