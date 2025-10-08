Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса в тюрьму

Президент США Дональд Трамп 8 октября призвал посадить в тюрьму мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора американского штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера.

«Мэра Чикаго нужно посадить в тюрьму за то, что он не смог защитить сотрудников ICE полиции! И губернатора Прицкера тоже», — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, они не смогли защитить сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во время рейда против нелегальных мигрантов.

4 октября в Чикаго на сотрудников правоохранительных органов США было совершено вооруженное нападение во время рейда против нелегальных мигрантов. Отмечалось, что 10 автомобилей окружили транспортные средства сотрудников федеральных силовых ведомств и последние, в свою очередь, были вынуждены открыть огонь.

