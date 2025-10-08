Госдума одобрила законопроект о целевом обучении на бюджете медицинских вузов

Депутаты Государственной думы (ГД) на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который обязывает абитуриентов при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования заключать договоры о целевом обучении. Об этом 8 октября сообщается на сайте ГД.

Согласно предлагаемым нововведениям, студенты в первый учебный год должны заключить договоры о целевом обучении при наличии подобных предложений. Отмечается, что студенты также должны соответствовать необходимым требованиям.

В Госдуме уточнили, что в случае невыполнения студентами обязательств по договору им необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Подобная мера также может затронуть получающих среднее профессиональное образование.

Закон также обязует студентов, заключивших договор о целевом обучении, работать в медицинской организации, которая указана в договоре. После этого специалисты уже смогут пройти необходимую для продолжения профессиональной деятельности аккредитацию.

В Госдуме подчеркнули, что в случае окончательного принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

26 августа правительство одобрило изменения в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в России» и «Об образовании в России». Также сообщалось, что выпускники основных медвузов, прошедшие первичную аккредитацию по той или иной специальности, в течение трех лет будут осуществлять медицинскую деятельность под руководством наставника.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ