Столкнулись с трубностями: в Приднестровье новый виток энергокризиса

В Приднестровье с начала октября новый виток энергокризиса. В республике из-за дефицита газа отключили горячую воду и отопление, закрывают автозаправки, на простой ушли крупные промышленные предприятия. Согласно официальной версии, проблемы возникли из-за европейских банков. Эксперты же считают, что в данном случае не обошлось без влияния Молдавии. «Известия» разбирались в ситуации.

Просто добавь воды

В Приднестровье в начале октября ввели режим экономии газа. Министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщил, что трудный период продлится до середины октября. «Со стороны Российской Федерации оказывается финансовая помощь для закупки газа в том объеме, который позволит нам войти в зиму в нормальном режиме потребления», — уточнил чиновник.

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Известно, что с большими трудностями столкнулись рядовые потребители. Так, в крупных городах непризнанной республики, в том числе в Бендерах, Рыбнице и Тирасполе, отключили горячее водоснабжение и отопление, под угрозой также подача электроэнергии. Отмечается, что предоставление коммунальных услуг будет восстановлено после особого распоряжения правительства.

Кроме того, закрылись газовые автозаправки. Согласно сообщениям единственного местного оператора, топливо производят и передают только для автомобилей экстренных служб и военных. Наконец, местные блогеры сообщают, что на простой ушли крупные промышленные предприятия, хотя официальных сообщений об этом пока не поступало.

Через Дубай и Будапешт

Приднестровье до конца прошлого года получало российский газ через территорию Украины. Эта схема была очень важна и выгодна для республики. Во-первых, топливо из России позволяло закрывать собственные потребности, ведь газификация в ПМР достигала 95–97%. Во-вторых, республика зарабатывала, продавая электроэнергию, которая производилась на местной ГРЭС, в Молдавии.

Здание Молдавской ГРЭС Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

В январе контракт на прокачку российского газа через территорию Украины истек, и в Приднестровье произошел коллапс коммунальной системы. Тогда республика осталась не только без голубого топлива, но и без отопления и горячей воды, электричество и свет появлялись в квартирах эпизодически, продолжительность блэкаутов достигала пяти-восьми часов в сутки.

Всё это не только вызвало неудобства, но и спровоцировало немало трагедий, потому что увеличилось количество коротких замыканий и пожаров. Кроме того, были остановлены крупные промышленные предприятия, исключением стали только производители продуктов питания. Школьников отправили на дополнительные каникулы, детские сады работали только для детей тех родителей, кто продолжал работать.

Власти республики тогда судорожно искали пути выхода из кризиса. В итоге в результате сложных переговоров удалось договориться о схеме, в рамках которой Россия переводит деньги для Приднестровья на счета компаний из ОАЭ, те платят венгерскому оператору MET, который организует поставки, конечным потребителям топливо поступает при посредничестве компании «Молдовагаз».

После этого ситуация в целом улучшилась, в дома вернулись блага цивилизации. Серьезные проблемы при этом сохранялись. Во-первых, власти ПМР жаловались, что все договоренности носят краткосрочный характер, а техническое оформление каждый раз оказывается непростой задачей. Во-вторых, на голодном пайке осталась приднестровская промышленность, потому что согласованы были поставки только для закрытия бытовых потребностей.

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

На этом фоне ситуация в экономике продолжала ухудшаться. Так, по итогам первого полугодия нынешнего года внешняя торговля республики рухнула на 35%, экспорт и вовсе обвалился на 51%. «Источники наполнения бюджета, по сути, перекрыты, резервы исчерпаны. Исполнение социальных обязательств становится всё более проблематичным», — констатировали тогда в правительстве ПМР.

Кризис после выборов

В августе–сентябре настроения в Тирасполе стали более оптимистичными. Отмечалось, что с компанией «Молдовагаз» достигнута договоренность о поставках до 31 марта следующего года, то есть отопительный сезон должен был пройти без проблем. Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник тогда не скрывал оптимизма. В одном из интервью он отмечал, что механизм транзита выстроен, зима должна пройти спокойно.

В свою очередь, президент ПМР Вадим Красносельский подчеркивал, что и экономика республики восстанавливается после пережитого шока. По его словам, все крупные предприятия получают достаточный объем газа и продолжают работать, хотя сохраняются трудности с экспортом продукции. Он подчеркивал, что в энергетике в ближайшее время «всё будет хорошо и стабильно».

Теперь внезапно начались новые перебои с поставками газа. В Кишиневе говорят, что это европейские банки не принимают платежи, потому что они им кажутся подозрительными. «Сейчас четвертая компания из Объединенных Арабских Эмиратов пытается найти европейский банк, готовый осуществить транзакции, но пока ни один не дал согласия», — объясняет представитель молдавской энергетической компании Energocom Александр Слусарь.

Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/ZB

Сложно, однако, отделаться от ощущения, что всё гораздо серьезнее. Дело в том, что нынешние приднестровские проблемы начались сразу после парламентских выборов в Молдавии, которые прошли 28 сентября. Правящая партия одержала победу, а президент Майя Санду сразу после электоральной процедуры объявила о стремлении добиться «реинтеграции Приднестровья».

По ее словам, Кишинев хочет, чтобы российские миротворцы и военнослужащие покинули ПМР, а жители республики поняли, что на другом берегу Днестра уровень жизни выше, и «вернулись на родину». Вполне возможно, что шантаж газом будет одним из инструментов принуждения приднестровцев к покорности. Если это действительно так, то нынешний отопительный сезон станет крайне сложным.

Что говорят эксперты

Доцент Финансового университета при правительстве России, бывший замглавы МИД ПМР Игорь Шорников подчеркивает, что в отопительный период Приднестровье входит незащищенным, вполне реальна новая тяжелая зима.

— Проблема в том, что существующая схема поставок газа очень уязвима, в ней слишком много участников и посредников, слишком много разных посторонних факторов. На любом из этапов возможен сбой. Ситуация такова, что Кишинев и Евросоюз способны оказывать давление на Тирасполь, при этом могут делать это так, как будто они ни при чем. В целом заметна тенденция на обострение Кишиневом отношений, там не собираются договариваться, намерены давить и действовать с позиции силы, — уверяет он.

Сотрудники «Тирастеплоэнерго» у котельной на дизельном топливе, предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов говорит, что Молдавия хочет подчинить себе Приднестровье путем подрыва экономики, срыва работы крупных предприятий.