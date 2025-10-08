Без SAP ASAP: как сделать переход на отечественные ERP-решения легче для бизнеса

В последние годы российский ИТ-рынок переживает масштабную трансформацию. После ухода зарубежных ERP-вендоров, прежде всего SAP, перед компаниями встала задача — перейти на отечественные решения без потери эффективности и управляемости. И речь не просто о техническом переносе данных: ERP-система становится элементом стратегии, отражающей зрелость и устойчивость бизнеса. Эти процессы обсуждались на круглом столе «Роль ERP в критической инфраструктуре предприятий», который организовала корпорация «Галактика» в Москве. Подробности — в материале «Известий».

Человеческий капитал

Участники обсуждения сошлись во мнении, что человеческий капитал был и остается ключевым фактором успешного осуществления любого технологического перехода.

Модератор круглого стола, генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин, обозначил три ключевых условия успешного перехода: люди, процесс и партнерство.

«Сейчас, когда компании переходят с одной системы на другую, возникает много сложностей с организацией и изменениями. В 2022 году в России было очень много специалистов по SAP — около 50 тысяч. Половина работала внутри компаний, остальные — как консультанты. Многие до сих пор работают на российском рынке, хотя западные компании и ушли. Эти интеллектуальные ресурсы могут стать движущей силой», указал он во вступительном слове.

При этом важно не копировать старую систему, а переосмыслить процессы с точки зрения эффективности, считает эксперт. По его мнению, российские ERP должны помогать бизнесу зарабатывать, а не просто вести учет. Для этого необходимо интегрировать новые функции и снижать трудозатраты. В основе — человеческий капитал: квалифицированные специалисты внутри компании и партнеры, способные обеспечить поддержку и развитие системы.

Главный инженер ГУП «Петербургский метрополитен» Андрей Спиркин обратил внимание на кадровое сопротивление. «ERP может „врастать“ в бизнес-процессы, и ее очень сложно заменить. Бизнес ждет от вендора законченный продукт без разочарований и прозрачную методологию внедрения», — отметил он

Особое внимание следует уделить работе со специалистами старшего поколения, привыкшими к старым системам, считает эксперт. «Старые привычки могут стать серьезным препятствием», — указал Спиркин.

Технология, ставшая культурой

По мнению генерального директора VK Tech Павла Гонтарева, ERP — это не только технология, но и культура. За каждой системой стоит мировоззрение, объединяющее тысячи специалистов. «Важно не забывать о культуре и ценностях вокруг продукта. Переход на российские технологии должен не снижать, а повышать привлекательность этой культуры для специалистов. Без интересных задач мы рискуем потерять лучшие кадры», — констатировал он.

Переход должен сопровождаться созданием новых идей и возможностей: внедрением бизнес-инициатив, которые делают систему не просто аналогом ушедшего решения, а инструментом для роста. Именно интересные задачи и инновации удержат специалистов и укрепят веру в потенциал российских разработок, считает эксперт.

Первый заместитель начальника управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ольга Латыпова подчеркнула значение «архитектурного альбома» — документа, фиксирующего все ключевые параметры перехода: даты релизов, будущие интеграции и функциональные изменения. Такой подход позволяет не просто внедрять ERP, а управлять ее развитием в логике бизнеса. «Этот документ фиксирует, что бизнес получает и от чего отказывается, двигаясь от SAP к „Галактике“ и другим российским информационным системам», — отметила она.

Особое внимание Латыпова уделила вопросам тестирования и обновления. На активной стадии внедрения доработки происходят постоянно, поэтому важно быстро и качественно переносить их в продуктивную среду. Не менее важна роль профессиональных сообществ, по аналогии с комьюнити SAP, где эксперты обмениваются опытом и формируют единые стандарты качества.

«Нам предстоит очень много работать в ближайшие два года, но важно, что теперь есть уверенность в том, что эту задачу, мы решим», — резюмировала Латыпова.

Эффекты для заказчика и практическая выгода

Руководитель блока ИТ АО «Гринатом» Заяна Ачинова напомнила: без четких выгод внедрение теряет смысл. Сегодня компаниям необходимо видеть конкретные эффекты, даже если они точечные.

«Нужно демонстрировать конкретные выгоды, пусть и в ограниченном масштабе. Например, сегодня нет стандартизированного инструмента миграции с SAP, и этот пробел необходимо закрыть в числе прочих», — отметила она.

Миграция, считает Ачинова, должна начинаться не с техники, а с бизнес-логики — определения, какие процессы действительно требуют автоматизации и где можно получить максимальный эффект.

Ачинова также подчеркнула, что единая стратегия перехода и общая методология — залог успеха. Без этого компании рискуют столкнуться с фрагментарными решениями и потерей управляемости.

Как мотивировать компании к переходу

Заместитель генерального директора по операционным вопросам «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова убеждена, что ключевыми мотиваторами для компаний при принятии решения о переходе на отечественное ПО будет наличие детализированного «blueprint», обеспечивающего стратегическое развитие и гибкая кастомизация под нужды конкретного заказчика. Также, по мнению эксперта, кардинально важны наличие развитой аналитики, поддержка модульности и доступ к советам сообщества пользователей и консультантов.

«Только комплексный подход, ориентированный на потребности бизнеса и обеспечивающий надежную поддержку, позволит убедить компании в целесообразности перехода на российские ERP-системы», — резюмировала Смирнова.

Директор по ИС «Автоваза» Алексей Горбунов напомнил: главный риск — потеря непрерывности бизнес-процессов, особенно на производствах с круглосуточным циклом.

«Потери функционала и болезненные ручные доработки неизбежны, но их можно преодолеть. Чисто технического перехода не бывает: это всегда проектная работа „плечом к плечу“ с бизнесом», — сказал он.

Горбунов отметил и другую опасность — кадровую нестабильность в проектах внутренней разработки. Без устойчивой команды даже сильное решение может оказаться уязвимым. Поэтому крупные предприятия все чаще выбирают партнерские модели с вендорами, способными обеспечить долгосрочную поддержку.

Ценности вместо затрат

По мнению Константина Кравченко, заместителя генерального директора ПАО «Россети», успех импортозамещения определяется не столько выбором платформы, сколько уровнем унификации процессов.

«Импортозамещение ERP — это не просто переход с существующей в компании импортной платформы на отечественное решение, а фактически переавтоматизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и это ключевой ориентир и вызов для бизнеса», — сказал он.

Кравченко отметил, что сохранение стандартов бизнес-процессов си прозрачности в текущих условиях становится жизненно важным для сохранения эффективности бизнеса. Унификация становится тем «языком», на котором ИТ и бизнес начинают понимать друг друга.

Руководитель направления ДИТ «Норникеля» Денис Кривоносов подчеркнул, что ERP должна оцениваться не как статья расходов, а как источник ценности. По его словам, в разных отраслях критичность таких систем различна, но ключевой принцип один — видимость отдачи.

«При перевнедрении нужно исходить не только из рисков (хотя они тоже вполне оцениваемы в деньгах), но и из ценности. Важно, чтобы CIO, CEO, CFO и производственники видели не только затраты, но и реальную выгоды от внедрения новой ERP», — подытожил он.

Рынок готов к росту

Итоги обсуждения подвел в своем выступлении генеральный директор корпорации «Галактика» Алексей Телков. По его словам, российские ERP уже сегодня способны конкурировать с западными аналогами.

«Наша российская ERP-система строится вокруг ценности для заказчика, предлагая полностью импортонезависимое решение. Мы берем лучшее из функционала SAP, добавляем необходимые доработки и предлагаем систему с высоким уровнем качества, но при этом быстрее и дешевле в развертывании. Пользовательский опыт в нашей системе во многом схож с SAP, что облегчает переход. Важным фактором успеха является подготовка кадров, и мы активно работаем над созданием центров компетенций для обучения специалистов. Серьезной проблемой остается дефицит квалифицированных консультантов, традиционно играющих роль связующего звена между разработчиком и клиентом. В текущей ситуации мы вынуждены самостоятельно обеспечивать полный цикл услуг, от продажи до поддержки. Решение этого вопроса требует совместных усилий всех участников рынка для развития консалтинговой экспертизы в сфере российских ERP-систем», — резюмировал Алексей Телков.

Участники круглого стола пришли к единодушному выводу: импортозамещение в области ERP-решений — стратегический сдвиг. Для реализации этих изменений требуется не просто копировать западные технологические решения, но творчески переосмыслить их. Только так переход на отечественные решения станет не затратным проектом, а источником устойчивого конкурентного преимущества.