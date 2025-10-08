Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Эксперты оценили рост спроса на рыночную ипотеку в России

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В сентябре объем выдач по рыночным ипотечным программам в России увеличился на 13,3% по сравнению с августом и составил почти 60 млрд рублей, сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, доля рыночной ипотеки за месяц увеличилась до 21,4% (+1,7 п.п.).

Аналитики «Домклик» уточнили, что наиболее значительный рост выдач наблюдался на первичном рынке (+30,4%). Однако драйвером рынка базовых программ остается вторичное жилье, где объем выдач вырос на 14,3%. Также на 9% увеличились объемы кредитования на индивидуальное жилищное строительство.

Среди регионов наибольшая доля рыночных программ зафиксирована в Смоленской (25,8%) и Камчатской (25,7%) областях. Значительный интерес к рыночным кредитам на ИЖС наблюдался в Омской (7,5% от всего объема выдач) и Иркутской (5,2%) областях.

«Доля выдач по льготным программам продолжает корректировку, снизившись на 2,4 п.п. к августу — до 78,6%. Несмотря на это, в сентябре объем выдач по программам с господдержкой немного вырос (+2,8%), составив приблизительно 220 млрд рублей», — сказал Лейпи.

Так, выдачи по наиболее востребованной Семейной ипотеке прибавили 2,2%, практически достигнув 187 млрд рублей. Высокий спрос отмечен в Астраханской области (86,1%), Адыгее (85,6%) и Краснодарском крае (82,1%).

Среди всех льготных программ наибольший рост выдач в сентябре показала IT-ипотека (+11% к августу). Объем выдач «Сбера» по этой программе превысил 5 млрд рублей. При этом интерес к «Дальневосточной и Арктической ипотеке» (ДВиА) сократился: в ее рамках было выдано около 18,3 млрд рублей (на 8,5% меньше, чем в августе).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025