Эксперты оценили рост спроса на рыночную ипотеку в России

В сентябре объем выдач по рыночным ипотечным программам в России увеличился на 13,3% по сравнению с августом и составил почти 60 млрд рублей, сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, доля рыночной ипотеки за месяц увеличилась до 21,4% (+1,7 п.п.).

Аналитики «Домклик» уточнили, что наиболее значительный рост выдач наблюдался на первичном рынке (+30,4%). Однако драйвером рынка базовых программ остается вторичное жилье, где объем выдач вырос на 14,3%. Также на 9% увеличились объемы кредитования на индивидуальное жилищное строительство.

Среди регионов наибольшая доля рыночных программ зафиксирована в Смоленской (25,8%) и Камчатской (25,7%) областях. Значительный интерес к рыночным кредитам на ИЖС наблюдался в Омской (7,5% от всего объема выдач) и Иркутской (5,2%) областях.

«Доля выдач по льготным программам продолжает корректировку, снизившись на 2,4 п.п. к августу — до 78,6%. Несмотря на это, в сентябре объем выдач по программам с господдержкой немного вырос (+2,8%), составив приблизительно 220 млрд рублей», — сказал Лейпи.

Так, выдачи по наиболее востребованной Семейной ипотеке прибавили 2,2%, практически достигнув 187 млрд рублей. Высокий спрос отмечен в Астраханской области (86,1%), Адыгее (85,6%) и Краснодарском крае (82,1%).

Среди всех льготных программ наибольший рост выдач в сентябре показала IT-ипотека (+11% к августу). Объем выдач «Сбера» по этой программе превысил 5 млрд рублей. При этом интерес к «Дальневосточной и Арктической ипотеке» (ДВиА) сократился: в ее рамках было выдано около 18,3 млрд рублей (на 8,5% меньше, чем в августе).