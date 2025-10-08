В ВТБ оценили влияние искусственного интеллекта на будущее офисов

Развитие искусственного интеллекта и цифровизация банковского сектора в ближайшем будущем вряд ли приведет к полному исчезновению офисов. Такое мнение высказал на форуме «Финополис-2025» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Искусственный интеллект в банкинге будет развиваться в направлении интеллектуальных помощников», — считает Пьянов. Он отметил, что это уменьшит нагрузку на офисы, кол-центры, «но все равно останутся люди, которым нужно прийти в отделение». Топ-менеджер добавил, что сервисы строятся, исходя из спроса человека.

Правило человекоцентричности ВТБ предлагает также применять к выработке критериев, которые могут использоваться при принятии решения о создании компонентов национальной цифровой инфраструктуры финансового рынка. Доклад на эту тему ранее опубликовал для общественных обсуждений Банк России.

Пьянов подчеркнул, что ВТБ на стороне Центрального банка и поддерживает все критерии создания элементов национальной цифровой инфраструктуры. В то же время он предложил оценивать критерии важности и критичности «через призму клиента». Сейчас в докладе обеспечение непрерывной работы финансового рынка названо критичным критерием, а доступность услуг для граждан и бизнеса — важным.

Во втором замечании Пьянов обратил внимание на скорость внедрения. «На нашем рынке сложилась уникальная ситуация: мы опережаем многие страны по цифровому развитию, но теряем огромное количество времени на договоренности, согласования, стандартизацию, прежде чем переходим к созданию каких-то элементов национальной цифровой инфраструктуры», — считает первый зампред ВТБ. Он высказал пожелание «быстрее начать на практике апробировать эти критерии». «Практика — это главное», — подытожил Пьянов.

