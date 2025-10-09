Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico сообщила о намерении ЕП вынести очередной вотум недоверия фон дер Ляйен
Общество
Комиссия с главой Росздравнадзора прибыла в Кузбасс для оценки работы роддома
Мир
Стало известно о спешном отступлении ВСУ в Харьковской области
Армия
Средства ПВО за ночь перехватили над территорией России 48 украинских БПЛА
Мир
Трамп назвал целью своих действий в Иране победу
Мир
CNN сообщил об освобождении минимум четырех американцев из тюрьмы Венесуэлы
Мир
Politico узнала о планах ЕС создать должность спецпосланника для переговоров с РФ
Мир
В Таиланде 22 человека погибли при обрушении строительного крана на поезд
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Республике Тыва
Авто
МВД предупредило о мошеннической схеме с обучением вождению
Общество
Генпрокуратура попросила суд взыскать с экс-сенатора Савельева 609,5 млн рублей
Армия
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Ставропольским краем и Кубанью
Мир
Политолог из США указал на помощь РФ после реакции Киева на удар «Орешником»
Общество
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге
Мир
NBC узнал о предложении Израиля к США отложить военные меры против Ирана
Мир
Армения предоставит США 74% доли в проекте «маршрут Трампа»
Авто
Компания Ford подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Участники рынка и представители властей поддержали федеральное регулирование курьерской доставки

0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России необходимо ввести федеральное регулирование деятельности курьеров, считают представители органов власти и бизнеса. Эту тему эксперты обсудили на форуме E-retail Week 2025.

Участники сессии «Экономика на колесах: курьеры, платформы и города» согласны, что внедрение новых норм должно быть поэтапным и происходить в постоянном диалоге с бизнесом.

На мероприятии представитель Дептранса Москвы Полина Стасюк рассказала о столичном опыте введения требований для курьеров. В приказе департамента, который окончательно вступил в силу 1 мая, сформулирован единый стандарт для курьерских сервисов. Он включает требования к внешнему виду курьера и его транспорту, регламентирует расположение номерных знаков на ТС и термокоробах, а также обязывает доставщиков регистрироваться в системе КИС АРТ.

Эти требования вводились постепенно и обсуждались с компаниями, осуществляющими доставку. Данный пример регионального регулирования стал первым в стране. После Москвы контроль за деятельностью курьеров ввел и Петербург.

«Очевидно, что и другие регионы последуют примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Отдельные регуляторные меры вряд ли принесут желаемый эффект. Необходимо комплексно решать множество задач, при взаимодействии бизнесов и органов исполнительной и законодательной власти — федеральное регулирование как раз и решает эту задачу», — отметил президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России «МАКС» Александр Митюков.

Представители различных компаний в рамках сессии подтвердили, что согласны с запросами городов на повышение безопасности доставок. Во время дискуссии эксперты согласились, что единое федеральное регулирование курьерской деятельности поможет создать единые, понятные правила для всех. При этом они посчитали важным, чтобы при разработке регулирования участвовали представители отрасли.

«Опыт совместной двухлетней работы с Департаментом транспорта Москвы показывает: взвешенный подход к регулированию приносит реальные результаты. Благодаря совместным усилиям значительно улучшилась городская среда для курьеров. Мы продолжаем эту работу в Санкт-Петербурге и готовы масштабировать успешные практики в других городах. При этом важно находить баланс между требованиями и возможностями каждого региона», — поделился Павел Глухов, директор по взаимодействию с органами власти «Купер»

В рамках сессии компании поделились примерами внедрения собственных инициатив для повышения безопасности доставок. Так, директор по взаимодействию с органами власти сервисов электронной коммерции «Яндекса» Максим Рожнев рассказал, что компания последовательно занимается данными вопросами и разрабатывает собственные решения для безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026