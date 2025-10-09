Участники рынка и представители властей поддержали федеральное регулирование курьерской доставки

В России необходимо ввести федеральное регулирование деятельности курьеров, считают представители органов власти и бизнеса. Эту тему эксперты обсудили на форуме E-retail Week 2025.

Участники сессии «Экономика на колесах: курьеры, платформы и города» согласны, что внедрение новых норм должно быть поэтапным и происходить в постоянном диалоге с бизнесом.

На мероприятии представитель Дептранса Москвы Полина Стасюк рассказала о столичном опыте введения требований для курьеров. В приказе департамента, который окончательно вступил в силу 1 мая, сформулирован единый стандарт для курьерских сервисов. Он включает требования к внешнему виду курьера и его транспорту, регламентирует расположение номерных знаков на ТС и термокоробах, а также обязывает доставщиков регистрироваться в системе КИС АРТ.

Эти требования вводились постепенно и обсуждались с компаниями, осуществляющими доставку. Данный пример регионального регулирования стал первым в стране. После Москвы контроль за деятельностью курьеров ввел и Петербург.

«Очевидно, что и другие регионы последуют примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Отдельные регуляторные меры вряд ли принесут желаемый эффект. Необходимо комплексно решать множество задач, при взаимодействии бизнесов и органов исполнительной и законодательной власти — федеральное регулирование как раз и решает эту задачу», — отметил президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России «МАКС» Александр Митюков.

Представители различных компаний в рамках сессии подтвердили, что согласны с запросами городов на повышение безопасности доставок. Во время дискуссии эксперты согласились, что единое федеральное регулирование курьерской деятельности поможет создать единые, понятные правила для всех. При этом они посчитали важным, чтобы при разработке регулирования участвовали представители отрасли.

«Опыт совместной двухлетней работы с Департаментом транспорта Москвы показывает: взвешенный подход к регулированию приносит реальные результаты. Благодаря совместным усилиям значительно улучшилась городская среда для курьеров. Мы продолжаем эту работу в Санкт-Петербурге и готовы масштабировать успешные практики в других городах. При этом важно находить баланс между требованиями и возможностями каждого региона», — поделился Павел Глухов, директор по взаимодействию с органами власти «Купер»

В рамках сессии компании поделились примерами внедрения собственных инициатив для повышения безопасности доставок. Так, директор по взаимодействию с органами власти сервисов электронной коммерции «Яндекса» Максим Рожнев рассказал, что компания последовательно занимается данными вопросами и разрабатывает собственные решения для безопасности.

