ВТБ сообщил о проекте бесконтактной оплаты с помощью iPhone
ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского pay-сервиса. Об этом в рамках «Финополис-2025» заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии «Волна» и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии.
«Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом», — отметил Охорзин.
Сегодня владельцы iPhone оплачивают покупки картами, стикерами или наличными. Запуск нового инструмента, подчеркнули в ВТБ, расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов.
