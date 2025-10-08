В США начинаются задержки рейсов во вторую неделю шатдауна. Что пишут СМИ
В США вторую неделю идет шатдаун, при котором федеральные служащие не получают финансирование. Это стало приводить к задержкам авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. При этом из Белого дома поступают сигналы, что отправленным в отпуск работникам не дадут компенсации за простой. Что пишут мировые СМИ о шатдауне и его возможном завершении — в дайджесте «Известий».
CNN: шатдаун приводит к задержкам рейсов в США
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что международный аэропорт О’Хара в Чикаго будет испытывать нехватку авиадиспетчеров. В планах ведомства во время шатдауна указано, что также не будет достаточного количества специалистов в Ньюарке, Лас-Вегасе, Бостоне, Атланте, Филадельфии и Далласе. Задержки из-за нехватки персонала ожидаются в обоих крупных аэропортах Хьюстона.
Национальная ассоциация авиадиспетчеров утверждает, что последствия даже небольшого числа отказов авиадиспетчеров от работы показывают, насколько не хватает персонала и насколько хрупкой является система управления воздушным движением. В Бербанке, штат Калифорния, контроль над аэропортом перешел к самим пилотам, что привело к снижению уровня безопасности.
The Washington Post: Белый дом не гарантирует оплату сотрудникам после шатдауна
Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) в новом проекте служебной записки заявило, что отправленные в неоплачиваемый отпуск федеральные служащие не имеют права на автоматическую задолженность по окончании приостановки работы правительства. В письме для внутреннего пользования утверждается, что принятый конгрессом в 2019 году закон о гарантированной выплате заработной платы отправленным в неоплачиваемый отпуск работникам не предусматривает подобных мер.
Сейчас законодатели рассматривают семинедельную временную меру, которая просто продлит федеральное финансирование на текущем уровне. Этот законопроект был принят палатой представителей в прошлом месяце, но до сих пор не рассмотрен в сенате. Он не содержит дополнительных положений о задолженности по зарплате. Текущие законы лишь создают условия, чтобы конгресс санкционировал компенсации, иначе они не будут поступать автоматически.
Bloomberg: на фоне шатдауна рекордно дорожает золото
Спотовые цены на золото впервые превысили $4000 за унцию. Новый импульс стремительному ралли придали опасения по поводу экономики США и приостановки работы правительства. Это знаменательное событие для золотых слитков, которые всего два года назад торговались ниже $2000, а сейчас их доходность превышает доходность акций в этом столетии. В этом году золото подскочило более чем на 50% на фоне неопределенности в мировой торговле, независимости Федеральной резервной системы и финансовой стабильности США.
Аналитики Goldman повысили свой прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900 за унцию по сравнению с $4300. Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 2,3%, достигнув $48,9389 за унцию, что является самым высоким показателем с апреля 2011 года. Платина и палладий тоже подорожали.
Associated Press: тихие переговоры по прекращению шатдауна начались
Республиканцы, имеющие большинство в конгрессе, считают, что имеют политическое преимущество и могут отбиваться от требований демократов быстро профинансировать субсидии на медицинское страхование в рамках любого плана по прекращению шатдауна. Но демократы укрепились, они убеждены, что американцы на их стороне в борьбе за предотвращение надвигающегося скачка цен на здравоохранение. Однако за кулисами очевидны признаки дискомфорта.
Ранее президент США заявил, что переговоры уже ведутся, поскольку он хочет обеспечить «отличное здравоохранение» для людей, но спустя несколько часов сменил тон, заявив, что сначала правительство должно возобновить работу. Республиканцы утверждают, что конгресс сможет решить проблему медицинского страхования в ближайшие месяцы, но демократы борются за решение этой проблемы прямо сейчас.
The New York Times: демократы вели с Трампом переговоры о медицинском страховании
За день до закрытия правительства два лидера демократов в конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис встретились с Трампом в Овальном кабинете. Они предупредили его, что если республиканцы не согласятся продлить истекающие субсидии на медицинские страховки, чего демократы требовали в качестве условия любой сделки о государственном финансировании, Трамп и Республиканская партия понесут на себе основную тяжесть негативной реакции избирателей. Трамп не стал это оспаривать, но сказал, что переложит вину на демократов.
Демократы знают, что республиканцы в конгрессе расходятся во мнениях относительно продления субсидий, а некоторые из них, в том числе из конкурирующих штатов и округов, бьют тревогу по поводу предстоящего повышения страховых взносов. Более половины всех людей, получающих страховку по закону о доступном медицинском обслуживании, проживают в избирательных округах, представленных республиканцами. Особенно высока эта концентрация в южных штатах, таких как Флорида, Джорджия, Миссисипи и Южная Каролина.