В США начинаются задержки рейсов во вторую неделю шатдауна. Что пишут СМИ

В США вторую неделю идет шатдаун, при котором федеральные служащие не получают финансирование. Это стало приводить к задержкам авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. При этом из Белого дома поступают сигналы, что отправленным в отпуск работникам не дадут компенсации за простой. Что пишут мировые СМИ о шатдауне и его возможном завершении — в дайджесте «Известий».

CNN: шатдаун приводит к задержкам рейсов в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что международный аэропорт О’Хара в Чикаго будет испытывать нехватку авиадиспетчеров. В планах ведомства во время шатдауна указано, что также не будет достаточного количества специалистов в Ньюарке, Лас-Вегасе, Бостоне, Атланте, Филадельфии и Далласе. Задержки из-за нехватки персонала ожидаются в обоих крупных аэропортах Хьюстона.

CNN Проблемы с авиацией начались всего через неделю после начала приостановки работы, и министр транспорта Шон Даффи заявил, что всё больше авиадиспетчеров берут больничные. Как и сотрудники Управления транспортной безопасности, авиадиспетчеры считаются ключевыми сотрудниками и должны работать, несмотря на сокращение государственного финансирования.

Национальная ассоциация авиадиспетчеров утверждает, что последствия даже небольшого числа отказов авиадиспетчеров от работы показывают, насколько не хватает персонала и насколько хрупкой является система управления воздушным движением. В Бербанке, штат Калифорния, контроль над аэропортом перешел к самим пилотам, что привело к снижению уровня безопасности.

The Washington Post: Белый дом не гарантирует оплату сотрудникам после шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) в новом проекте служебной записки заявило, что отправленные в неоплачиваемый отпуск федеральные служащие не имеют права на автоматическую задолженность по окончании приостановки работы правительства. В письме для внутреннего пользования утверждается, что принятый конгрессом в 2019 году закон о гарантированной выплате заработной платы отправленным в неоплачиваемый отпуск работникам не предусматривает подобных мер.

The Washington Post «Законодательство, которое положит конец текущему дефициту ассигнований, должно включать четкую формулировку о выделении средств на выплату задолженности по заработной плате отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам, в противном случае такие выплаты не будут производиться», — написал главный юрисконсульт OMB Марк Паолетта директору управления Расселу Воуту.

Сейчас законодатели рассматривают семинедельную временную меру, которая просто продлит федеральное финансирование на текущем уровне. Этот законопроект был принят палатой представителей в прошлом месяце, но до сих пор не рассмотрен в сенате. Он не содержит дополнительных положений о задолженности по зарплате. Текущие законы лишь создают условия, чтобы конгресс санкционировал компенсации, иначе они не будут поступать автоматически.

Bloomberg: на фоне шатдауна рекордно дорожает золото

Спотовые цены на золото впервые превысили $4000 за унцию. Новый импульс стремительному ралли придали опасения по поводу экономики США и приостановки работы правительства. Это знаменательное событие для золотых слитков, которые всего два года назад торговались ниже $2000, а сейчас их доходность превышает доходность акций в этом столетии. В этом году золото подскочило более чем на 50% на фоне неопределенности в мировой торговле, независимости Федеральной резервной системы и финансовой стабильности США.

Bloomberg Рост цен на золото стал особенно актуальным, поскольку инвесторы ищут защиты от потенциальных рыночных потрясений после тупиковой ситуации с государственным финансированием в Вашингтоне. Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС также стало благом для золота, которое не приносит процентов. Инвесторы отреагировали на это, вкладывая средства в биржевые инвестиционные фонды (ETF), причем в сентябре ETF, обеспеченные слитками золота, показали самый большой месячный приток средств за более чем три года.

Аналитики Goldman повысили свой прогноз по золоту на декабрь 2026 года до $4900 за унцию по сравнению с $4300. Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 2,3%, достигнув $48,9389 за унцию, что является самым высоким показателем с апреля 2011 года. Платина и палладий тоже подорожали.

Associated Press: тихие переговоры по прекращению шатдауна начались

Республиканцы, имеющие большинство в конгрессе, считают, что имеют политическое преимущество и могут отбиваться от требований демократов быстро профинансировать субсидии на медицинское страхование в рамках любого плана по прекращению шатдауна. Но демократы укрепились, они убеждены, что американцы на их стороне в борьбе за предотвращение надвигающегося скачка цен на здравоохранение. Однако за кулисами очевидны признаки дискомфорта.

Associated Press Группа сенаторов, республиканцев и демократов в неопределенном составе обсуждает варианты решения проблемы медицинского страхования. Одна из них, сенатор Сьюзан Коллинз из Мэна, предложила свой план. Два видных республиканца, представитель Марджори Тейлор Грин из Джорджии и сенатор Джош Хоули из Миссури, заявили, что необходимо что-то предпринять, чтобы остановить рост тарифов на медицинское страхование. А сам [президент США Дональд] Трамп дал понять, что открыт для переговоров с демократами по поводу их требований сохранить субсидии на здравоохранение.

Ранее президент США заявил, что переговоры уже ведутся, поскольку он хочет обеспечить «отличное здравоохранение» для людей, но спустя несколько часов сменил тон, заявив, что сначала правительство должно возобновить работу. Республиканцы утверждают, что конгресс сможет решить проблему медицинского страхования в ближайшие месяцы, но демократы борются за решение этой проблемы прямо сейчас.

The New York Times: демократы вели с Трампом переговоры о медицинском страховании

За день до закрытия правительства два лидера демократов в конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис встретились с Трампом в Овальном кабинете. Они предупредили его, что если республиканцы не согласятся продлить истекающие субсидии на медицинские страховки, чего демократы требовали в качестве условия любой сделки о государственном финансировании, Трамп и Республиканская партия понесут на себе основную тяжесть негативной реакции избирателей. Трамп не стал это оспаривать, но сказал, что переложит вину на демократов.

The New York Times Этот обмен мнениями помогает понять, почему демократы считают, что у них есть политическое преимущество в борьбе за прекращение работы правительства, и почему они отказываются отступить от своих требований, по крайней мере пока. Они считают, что Трамп, который давно и остро осознает политические риски, связанные с проблемами здравоохранения для республиканцев, может сыграть ключевую роль в достижении соглашения по истекающим субсидиям, которое могло бы положить конец кризису.

Демократы знают, что республиканцы в конгрессе расходятся во мнениях относительно продления субсидий, а некоторые из них, в том числе из конкурирующих штатов и округов, бьют тревогу по поводу предстоящего повышения страховых взносов. Более половины всех людей, получающих страховку по закону о доступном медицинском обслуживании, проживают в избирательных округах, представленных республиканцами. Особенно высока эта концентрация в южных штатах, таких как Флорида, Джорджия, Миссисипи и Южная Каролина.