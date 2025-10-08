Реклама
Из-за чего могут аннулировать загранпаспорт. Инфографика

Ошибки и опечатки в загранпаспорте — наиболее частая причина его аннулирования на пограничном контроле. Причиной для изъятия документа могут стать не только неверные данные, но и типографический брак, например неровно напечатанный текст.

Загранпаспорт могут признать недействительным, если данные владельца не совпадают с указанными в государственных системах. Это касается имен, фамилий, дат рождения, сведений о детях и даже фотографий.

Недействительный паспорт изымается на границе, выехать из страны по нему не получится. При этом причиной для изъятия может стать даже незначительная опечатка или замена буквы «ё» на «е».

Проблемы также могут вызвать разночтения в написании имени и фамилии на русском и на латинице. Однако незначительные различия допускаются, так как правила транслитерации менялись со временем.

Если гражданин изменил свои данные (имя, фамилию, место рождения и тому подобное), старый паспорт будет действителен всего шесть месяцев. После этого срока потребуется замена документа.

Процесс исправления ошибок в загранпаспорте будет отличаться в зависимости от того, на каком этапе они возникли. Если опечатка появилась по вине оформлявшего его ведомства, паспорт переделают бесплатно. Если гражданин ошибся на этапе подачи документов, ему придется снова подать заявление и оплатить госпошлину.

