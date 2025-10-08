Набиуллина назвала долю безналичных платежей в России

Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%. Об этом 8 октября сообщила председатель Центрального Банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финансового рынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%», — сказала она в ходе выступления на форуме «Финополис-2025».

По словам Набиуллиной, это очень высокий показатель. Глава ЦБ добавила, что по этому показателю Россия входит в топ-5 стран с «более или менее» крупными экономиками.

Накануне «Известия» сообщали, что количество транзакций с использованием биометрических данных с начала 2025 года превысило 130 млн — это в четыре раза больше, чем за весь период прошлого года. Согласно данным ЦБ, число платежей достигло 100 млн еще за первое полугодие текущего года.

