Турецких звезд задержали по делу о наркотиках

В Турции правоохранители задержали несколько известных артистов в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков. Об этом сообщил 8 октября телеканал Halk TV.

Среди задержанных оказались певица Хадисе, блогерша Дилан Полат и ее муж Энгин Полат, исполнительница Симге Сагын, актриса Демет Эвгар и актер Кубилай Ака.

Всего, по информации СМИ, в рамках операции были задержаны 19 человек. Фигуранты будут допрошены, кроме того, у них возьмут анализы крови.

Ранее, 4 февраля, в США за вождение в нетрезвом виде и хранение кокаина арестовали сына баскетболиста Майкла Джордана. Уточнялось, что он был помещен в тюрьму округа Ориндж в Орландо, штат Флорида.

