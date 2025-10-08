Турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В Турции правоохранители задержали несколько известных артистов в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков. Об этом сообщил 8 октября телеканал Halk TV.
Среди задержанных оказались певица Хадисе, блогерша Дилан Полат и ее муж Энгин Полат, исполнительница Симге Сагын, актриса Демет Эвгар и актер Кубилай Ака.
Всего, по информации СМИ, в рамках операции были задержаны 19 человек. Фигуранты будут допрошены, кроме того, у них возьмут анализы крови.
