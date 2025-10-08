В России нашли самую дешевую квартиру за 450 тыс. рублей

Средняя стоимость квартиры в России на текущий момент составляет 6,8 млн рублей, а самая дешевая квартира, найденная на рынке, стоит 450 тыс. рублей. Об этом 8 октября сообщило ТАСС со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.

Уточняется, что самую дешевую квартиру можно приобрести в городе Харабали Астраханской области. Это однокомнатная квартира без ремонта площадью 21 кв. м в пятиэтажном доме 1982 года постройки. Владелец квартиры указал в объявлении, что торг возможен.

В Архангельской области в городе Коряжме также предлагается недорогая квартира за 500 тыс. рублей. Она представляет собой однушку площадью 19 кв. м в кирпичном доме 1966 года постройки.

Кроме того, в Краснодаре в Музыкальном микрорайоне можно найти студию площадью 17,5 кв. м за 630 тыс. рублей. Квартира находится в доме с центральными коммуникациями, и ее владелец торопится продать жилье.

В поселке Каспий Астраханской области предлагается двухкомнатная квартира за 690 тыс. рублей. Площадь квартиры составляет 52 кв. м, а ее расположение в живописном районе рядом с Астраханским заповедником делает объект привлекательным для любителей природы.

Дороже всего из дешевых квартир стоит жилье в деревне Подлесово Нижегородской области. За 1,5 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 39 кв. м.

29 сентября ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал «Известиям», что Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в тройку городов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке. По его словам, в целом по России с учетом крупных, средних и малых городов средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% дороже, чем в двухкомнатных, в прошлом году эта разница составляла 16,4%.

