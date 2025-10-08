Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

В России нашли самую дешевую квартиру за 450 тыс. рублей

ТАСС: самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средняя стоимость квартиры в России на текущий момент составляет 6,8 млн рублей, а самая дешевая квартира, найденная на рынке, стоит 450 тыс. рублей. Об этом 8 октября сообщило ТАСС со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.

Уточняется, что самую дешевую квартиру можно приобрести в городе Харабали Астраханской области. Это однокомнатная квартира без ремонта площадью 21 кв. м в пятиэтажном доме 1982 года постройки. Владелец квартиры указал в объявлении, что торг возможен.

В Архангельской области в городе Коряжме также предлагается недорогая квартира за 500 тыс. рублей. Она представляет собой однушку площадью 19 кв. м в кирпичном доме 1966 года постройки.

Кроме того, в Краснодаре в Музыкальном микрорайоне можно найти студию площадью 17,5 кв. м за 630 тыс. рублей. Квартира находится в доме с центральными коммуникациями, и ее владелец торопится продать жилье.

В поселке Каспий Астраханской области предлагается двухкомнатная квартира за 690 тыс. рублей. Площадь квартиры составляет 52 кв. м, а ее расположение в живописном районе рядом с Астраханским заповедником делает объект привлекательным для любителей природы.

Дороже всего из дешевых квартир стоит жилье в деревне Подлесово Нижегородской области. За 1,5 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 39 кв. м.

Подземный вход: как серые схемы превращают московские подвалы в апартаменты
Жители судятся с новыми «соседями», которые переделывают общедомовую собственность в комнаты, склады и магазины

29 сентября ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал «Известиям», что Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в тройку городов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке. По его словам, в целом по России с учетом крупных, средних и малых городов средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% дороже, чем в двухкомнатных, в прошлом году эта разница составляла 16,4%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025