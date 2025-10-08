В Челябинске задержали замначальника отдела ГИБДД УМВД

В Челябинске задержали заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу подполковника полиции Олега Жиляева. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, задержанного подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

Уточняется, что с января 2024 года по май 2025 года Жиляев оказывал регулярное покровительство деятельности организации. По версии следствия, он освобождал от административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также помогал ускорить процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ.

Взамен за свои действия мужчина получил от Варданяна взятку в виде строительных материалов — 100 т асфальтного покрытия на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ о введении в стране дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Согласно решению главы государства, новые шаги коснутся запросов сведений по ценным бумагам.

