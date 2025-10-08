Реклама
Захарова заявила о «нелепых попытках» Макрона увести внимание от проблем Франции

Захарова: Макрон нелепо пытается отвлечь французов от проблем в стране
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон нелепо пытается увести внимание от внутренних проблем государства. Об этом 8 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Нелепыми, глупейшими, абсолютно неадекватными попытками каким-то образом возложить ответственность за всё, что угодно, <...> Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих созданных внутренними <...> предпосылками и причинами проблем», — отметила дипломат.

Вообразить бурную деятельность: Макрон оправдал существование «коалиции желающих»
Приехав в Британию, он заявил, что европейцы никогда не покинут Украину

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню представил французскому лидеру заявление об отставке 6 октября. Глава государства принял это прошение. По словам премьер-министра, одной из причин стала реакция оппозиции на его решение отказаться от применения ст. 49.3 Конституции. Также на его решение повлияли позиция политических партий, «отсутствие условий для работы» правительства и пробуждение «партийных амбиций». После отставки правительства Макрон в одиночестве отправился на прогулку по Парижу.

