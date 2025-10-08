Реклама
Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Выкл

Росимущество на основании постановления судебных приставов выставило 8 октября на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Информация о лоте опубликована на сайте Росимущества и в ГИС «Торги». Начальная цена квартиры площадью 76,9 кв. м на улице Басаргина составляет 20 146 млн рублей, шаг аукциона — 202 тыс. рублей, размер задатка — 3 022 млн рублей.

В описании лота указано, что основанием для реализации имущества является постановление судебного пристава-исполнителя. Также опубликован скриншот уведомления от отделения о реализации имущества, арестованного в рамках исполнительного производства.

В квартире есть обременения: 10 записей о запрете регистрации и две записи об аресте. Также в ней зарегистрирован один человек. Задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет более 50 тыс. рублей, по коммунальным платежам — свыше 132 тыс. рублей.

Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края могут появиться новые обвинения, считает ряд экспертов

Фургала задержали в 2020 году в Хабаровске. Экс-губернатору вменяли организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В 2021 году адвокат экс-губернатора заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В феврале 2024 года присяжные заседатели признали экс-губернатора виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по данному эпизоду вышел срок давности. Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств конкурентов в 2004–2005 годах. Тогда же его защита в лице адвоката Бориса Кожемякина заявила о намерении обжаловать приговор.

В сентябре прошлого года суд оставил в силе приговор Фургалу, осужденному на 22 года за организацию двух убийств и одного покушения.

