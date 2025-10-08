В Якутии по факту гибели работника рудника возбуждено уголовное дело

В Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) на территории рудника погиб рабочий, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 8 октября сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел из-за нарушений, допущенных лицом, ответственным за соблюдение правил безопасности.

Региональная прокуратура 4 сентября сообщила, что в результате схода породы на участке одной из золотодобывающих организаций погиб мужчина 1977 года рождения. Уточнялось, что по факту случившегося будет дана оценка соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ