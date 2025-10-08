На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5 км в высоту
На камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5 км над уровнем моря. Об этом 8 октября сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток – северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным совместной работы ученых ИВиС ДВО РАН и ВЦ ДВО РАН, пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространится над Беринговым морем и в нем рассеется. Выброс вулканического пепла опасен для местных авиаперевозок. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности, обозначающий запрет полетов в районе вулкана.
Главное управление (ГУ) МЧС Камчатского края 4 октября сообщило, что произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Сообщалось, что шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива и на его пути отсутствуют населенные пункты.
