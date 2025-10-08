Реклама
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
Bloomberg сообщило о рекордном с 2024 года падении иены по отношению к доллару
На Украине сообщили о почти полном блэкауте в Киеве
Силы ПВО за пять часов уничтожили 40 дронов ВСУ над регионами России
Массажист назвал способы восстановить организм после праздников
В МИД РФ решительно осудили внешнее вмешательство в ситуацию в Иране
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
Сестра Ким Чен Ына потребовала от Сеула извинений и отвергла улучшение отношений
Священник рассказал о старинной традиции на удачу в старый Новый год
Центральный аппарат СК будет расследовать дело о гибели младенцев в Новокузнецке
Красногорский суд оштрафовал комика Гудкова за возбуждение ненависти
В ЕК сообщили о разработке новых санкций против Ирана за борьбу с беспорядками
Мишустин вручил премии правительства РФ сотрудникам «Вечерней Москвы»
Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев на юге Ливана
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Bloomberg сообщило об угрозе отношениям США и Китая из-за пошлин
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5 км в высоту

Фото: TASS/Zuma
На камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5 км над уровнем моря. Об этом 8 октября сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток – северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным совместной работы ученых ИВиС ДВО РАН и ВЦ ДВО РАН, пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространится над Беринговым морем и в нем рассеется. Выброс вулканического пепла опасен для местных авиаперевозок. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности, обозначающий запрет полетов в районе вулкана.

Что ждет Камчатку: названы эпицентры сильных землетрясений на полуострове в будущем
Сильные подземные толчки могут вызывать оползни, лавины и повреждение инфраструктуры

Главное управление (ГУ) МЧС Камчатского края 4 октября сообщило, что произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Сообщалось, что шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива и на его пути отсутствуют населенные пункты.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

