Овечкин не вошел в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes
Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Свой рейтинг 7 октября опубликовал журнал Forbes.
Отмечается, что Овечкин оказался в числе лидеров по доходам вне хоккея, которые составили около $5 млн. В десятку из россиян вошел только вратарь ХК «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ($15,8 млн — зарплата, $0,1 млн — заработки вне хоккея), занявший шестое место.
ХК «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостону» в предсезонном матче НХЛ. Игра, которая состоялась 2 октября, завершилась со счетом 1:3. Отмечалось, что это первая игра, в которой принял участие Овечкин, вернувшийся в игру после травмы.
