СМИ сообщили о 30 задержанных на акции в поддержку Палестины в Новой Зеландии

По меньшей мере 30 участников акции в поддержку Палестины были задержаны представителями правоохранительных органов в Крайстчерче Новой Зеландии. Об этом 8 октября сообщила радиосеть Radio New Zeland (RNZ).

«30 человек были арестованы во время демонстрации у здания, где проходил аэрокосмический саммит в Крайстчерче», — говорится в публикации.

Уточняется, что все задержанные, скандирующие лозунги, а также несущие в руках плакаты и флаги, пытались взять штурмом здание, где проходило мероприятие. В настоящее время, как уточняется, представители полиции продолжают следить за развитием данной ситуации.

В МВД Италии 3 октября сообщили, что в результате вспыхнувших в стране протестов в поддержку Палестины, пострадали более 50 полицейских. Уточняется, что все они получили ранения в ходе осуществленных на них нападений со стороны митингующих.

