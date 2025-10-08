Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

СМИ сообщили о 30 задержанных на акции в поддержку Палестины в Новой Зеландии

RNZ: в Новой Зеландии задержали минимум 30 митингующих в поддержку Палестины
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По меньшей мере 30 участников акции в поддержку Палестины были задержаны представителями правоохранительных органов в Крайстчерче Новой Зеландии. Об этом 8 октября сообщила радиосеть Radio New Zeland (RNZ).

«30 человек были арестованы во время демонстрации у здания, где проходил аэрокосмический саммит в Крайстчерче», — говорится в публикации.

Уточняется, что все задержанные, скандирующие лозунги, а также несущие в руках плакаты и флаги, пытались взять штурмом здание, где проходило мероприятие. В настоящее время, как уточняется, представители полиции продолжают следить за развитием данной ситуации.

«Мы делаем ставку на увеличение числа стран, признающих Палестину»
Дипломат Салах Абдель Шафи — о перспективе полноценного членства его страны в ООН и международной защите сектора Газа

В МВД Италии 3 октября сообщили, что в результате вспыхнувших в стране протестов в поддержку Палестины, пострадали более 50 полицейских. Уточняется, что все они получили ранения в ходе осуществленных на них нападений со стороны митингующих.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025