«Честный знак» за год зафиксировал свыше 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах
Система маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» за период с января по сентябрь 2025 года выявила свыше 50 млн эпизодов нарушения продаж, осуществляемых на маркетплейсах. Об этом 7 октября заявил директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Антон Гущанский.
«За прошедшие девять месяцев на крупнейших маркетплейсах мы зафиксировали порядка 50 млн нарушений по товарам, которые подлежат обязательной маркировке», — приводит его слова, произнесенные на форуме E-Retail Week 2025, проходящем в Москве, ТАСС.
Гущанский подчеркнул что, данный показатель снизился на 30%, а также указал на заметное повышение площадками качества контроля.
По словам выступающего, его предприятие начиная с 2023 года совместно с такими площадками как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress, «Самокат», «Купер», «Сбермегамаркет», Lamoda и «Почта России» отслеживают сигналы о потенциальных нарушениях. С данными компаниями у ЦРПТ, как отмечается, заключены соглашения, в соответствии с которыми представители перечисленных маркетплейсов могут получать информацию о нарушениях через мобильное приложение под названием «Честный знак».
На официальном сайте Министерства промышленности и торговли РФ в этот же день появилась информация о предложенной ведомством инициативе ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно. Одобрение данного проекта, как подразумевается, поможет сократить объем незаконного оборота мясной продукции.
