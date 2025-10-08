Золотовалютные резервы РФ выросли до рекордных $713 млрд
Международные золотовалютные российские резервы к 1 октября выросли до рекордной отметки в $713,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
Уточняется, что 1 сентября данный показатель держался на отметке $689 млрд. Основным фактором увеличения стоимости стал рост цены монетарного золота в резервах на $27,2 млрд до $282,2 млрд.
Ранее, 7 октября, сообщалось, что стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив отметку в $3985 за тройскую унцию.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ