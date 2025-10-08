В Москве набирает обороты бизнес по обустройству апартаментов в подвалах

В Москве активно развивается рынок «подвальных апартаментов»: комнаты по 10–20 кв. м, зачастую даже без окон, продаются желающим от 3–4 млн рублей. Но за подобными объектами зачастую стоят криминальные схемы, заявили «Известиям» жильцы домов, где появилась подобная недвижимость.

К примеру, сразу по двум адресам в центре Москвы на улице Донской бизнесмены стали собственниками подвалов жилых домов и провели там перепланировку и ремонт. В одном случае помещение сдается в аренду под магазин, во втором там сделали апартаменты.

Жителей дома по ул. Донская, 24 больше всего возмутила подделка протокола общего собрания собственников. По словам председателя совета дома Алексея Тихомирова, о существовании этого документа они узнали в результате обращения в Мосжилинспекцию.

«В первый раз, когда Каминский (нынешний собственник помещения. — Ред.) попытался узаконить подобную перепланировку, Жилинспекция провела проверку предоставленного протокола, обратившись к жителям с вопросом о том, было ли собрание. Мы ответили, что не было, и ему в согласовании отказали. Второй раз он пошел каким-то другим путем, и ему всё согласовали. Я ходил в Мосжилинспекцию с вопросом, почему они не проверяют протоколы. Ответом было: мы не обязаны, идите в прокуратуру и суд. Мы так и поступили», — рассказал Алексей Тихомиров.

Из протокола следовало, что жильцы дома якобы дали согласие на перепланировку подвала и вырубание в окне цокольного этажа двери с крыльцом и лестницей.

Согласно Жилищному кодексу России (ст. 36), подвалы относятся к общедомовому имуществу и не могут быть перепланированы или проданы без согласия всех собственников дома.

