В аэропорту Антальи россиянам предложили забрать багаж и вернуть покупки в Duty Free
Представители аэропорта турецкой Антальи призвали граждан России, ожидающих свои задержанные рейсы, сдать приобретенные в Duty Free товары обратно, перепройти паспортный контроль и получить свой багаж обратно. Об этом стало известно вечером 8 октября.
«У кого есть Duty Free — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — приводит слова сотрудника аэропорта «РИА Новости».
После завершения данной процедуры, как уточняется, всем российским туристам необходимо будет подойти к определенной стойке и получить там информацию о трансфере и ваучеры.
Корреспондент агентства также сообщает, что в настоящее время задерживаются рейсы авиакомпании Turkish Airlines, которые должны были направиться в Москву и Санкт-Петербург. Соответствующая ситуация сложилась, как объяснили агентству по «горячей линии» компании, из-за ранее внесенных ими «операционных изменений», о которых пассажирам сообщалось по SMS и электронной почте.
При этом, как отмечается, пассажирам задержанных авиасудов не предоставляется питание.
Генеральный директор туристической компании VCP Travel Михаил Абасов в интервью с «Известиями» 6 октября назвал любые дефекты в загранпаспорте причиной отказа во въезде в иную страну. Соответствующим образом он прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что десятки туристов из РФ не смогли попасть по этой причине в ряд стран, включая Турцию.
