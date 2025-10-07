Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В аэропорту Антальи россиянам предложили забрать багаж и вернуть покупки в Duty Free

Сотни туристов из РФ уже более четырех часов не могут вылететь из Антальи
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Представители аэропорта турецкой Антальи призвали граждан России, ожидающих свои задержанные рейсы, сдать приобретенные в Duty Free товары обратно, перепройти паспортный контроль и получить свой багаж обратно. Об этом стало известно вечером 8 октября.

«У кого есть Duty Free — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать», — приводит слова сотрудника аэропорта «РИА Новости».

После завершения данной процедуры, как уточняется, всем российским туристам необходимо будет подойти к определенной стойке и получить там информацию о трансфере и ваучеры.

Корреспондент агентства также сообщает, что в настоящее время задерживаются рейсы авиакомпании Turkish Airlines, которые должны были направиться в Москву и Санкт-Петербург. Соответствующая ситуация сложилась, как объяснили агентству по «горячей линии» компании, из-за ранее внесенных ими «операционных изменений», о которых пассажирам сообщалось по SMS и электронной почте.

При этом, как отмечается, пассажирам задержанных авиасудов не предоставляется питание.

Летний под дых: кто компенсирует туристам расходы после транспортного коллапса
Из-за июньской эскалации конфликта на Ближнем Востоке вместо Петербурга путешественников доставили в Москву

Генеральный директор туристической компании VCP Travel Михаил Абасов в интервью с «Известиями» 6 октября назвал любые дефекты в загранпаспорте причиной отказа во въезде в иную страну. Соответствующим образом он прокомментировал появившуюся в Сети информацию, что десятки туристов из РФ не смогли попасть по этой причине в ряд стран, включая Турцию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026